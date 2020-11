Dall’1 ottobre scattato l’Eco bonus per l’acquisto e il noleggio di stampanti e fotocopiatrici multifunzione

A tutti i vecchi e nuovi clienti offriamo la possibilità di usufruire di un eco bonus fino a 600 euro sui nostri contratti di noleggio multifunzione a Milano e provincia.

Dall’ 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 c’è un motivo in più per scegliere il servizio di noleggio stampanti Copygraf. Approfitta dell’ eco bonus che abbiamo studiato per dare modo alle aziende locali di ripartire con energia e fiducia.



migliori-stampanti-greenA tutti i vecchi e nuovi clienti offriamo la possibilità di usufruire di un eco bonus fino a 600 euro sui nostri contratti di noleggio multifunzione a Milano e provincia. Mai come ora dotarsi dei dispositivi utili per stampare ed essere operativi anche a distanza può fare la differenza. La pandemia ci ha insegnato che la ripartenza passa anche dalla capacità di reinventarsi. Siamo un’azienda di Milano e abbiamo vissuto in prima persona gli effetti del lockdown, proprio come i nostri clienti. Ecco perché vogliamo dimostrare di essere dalla loro, dalla vostra parte, non solo a parole ma con i fatti. Ai vantaggi del noleggio stampanti Copygraf ne offriamo un altro: un eco bonus per risparmiare fino a 600 euro!



Stampa a colori ma non dimenticare il VERDE: scopri l’ecobonus



Quante volte, durante il lockdown, hai rimpianto di non essere a passeggiare in un parco o di non poter godere quanto volevi dell’aria aperta!



Non sprecare quest’opportunità di sensibilizzazione che ci è stata data.

Scegli stampanti green: sono dispositivi di ultima generazione e delle migliori marche che assicurano una stampa sostenibile dall’inizio alla fine.

Non solo la scelta del modello conta: sulla carta, sulle cartucce… ogni tua scelta conta per l’ambiente. Mettendo a disposizione questo super eco bonus sul noleggio, noi di Copygraf ci impegniamo a rendere le migliori stampanti green accessibili nei costi a tutte le aziende.



Per tutto il 2020 scopri il maxi ecobonus per risparmiare fino a 600 euro sul noleggio della tua multifunzione sostenibile!



Bonus sulle multifunzione green a noleggio: stampatelo in testa!



In ambito edile si parla tanto di “eco bonus”, grazie anche al nuovo super bonus al 110%. Se anche in azienda hai un’attenzione al risparmio energetico e alla tutela ambientale ma, al tempo stesso, cerchi un dispositivo sicuro ed efficace, approfitta del nostro imperdibile eco bonus noleggio.



Come dice uno dei nostri maggiori partner, Lexmark, “quando si parla di sostenibilità, la stampa è purtroppo ancora spesso un’occasione mancata“.



Che sia la prima volta che ti accingi a noleggiare una stampante aziendale o che tu voglia rinnovare il parco macchine a disposizione con multifunzione di ultima generazione, quest’idea è proprio quello che fa per te. Mettiamo a disposizione un bonus stampanti da 50 a 600 euro. L’importo viene rapportato al tipo di multifunzione richiesta (scegli tra i modelli per formato di stampa A4/A3, colore/bianco e nero) e varia anche in base al tipo di servizio (noleggio, leasing, acquisto). Per le stampanti a noleggio potrai godere di uno sconto fino a 600 euro sul canone di locazione mentre, se preferisci comprare la stampante nuova, puoi ottenere uno sconto immediato sul prezzo da 50 a 100 euro.



Scopri il noleggio stampanti Copygraf, con il nuovo eco bonus ancora più conveniente

Hai già usato i nostri servizi e vuoi aggiornare il tuo parco macchine? Sei incuriosito dai vantaggi del noleggio ma non hai mai concluso il contratto aziendale? Che tu li conosca o no, ti riepiloghiamo quali sono i maggiori vantaggi per chi si affida alla professionalità del nostro servizio:



Nessun anticipo: oggi poche aziende possono realisticamente contare sulla liquidità per fare acquisti. Con il noleggio stampanti non affronti nessun investimento iniziale;



Nessun costo accessorio (toner, ricambi, manodopera etc) fatta esclusione della carta. Soprattutto chi finora ha avuto stampanti, fotocopiatrici e scanner di marche diverse sa bene quanto il costo dei consumabili possa incidere sul budget aziendale;



Formula noleggio a costo copia (paghi solo quello che effettivamente stampi);



Deducibilità del costo del contratto di noleggio come spesa aziendale;



Nessun costo di rottamazione della multifunzione a fine ciclo di stampa.



Oltre a quelli economici ci sono vantaggi pratici:



Scelta del modello più idoneo alle tue esigenze e volumi di stampa (chiedi parere ai nostri esperti in caso di dubbi!);



Aggiornamento tecnologico dei dispositivi di stampa garantito e senza costi (senza dover mettere in conto la svalutazione dell’usato tecnologico);



Assistenza gratuita in caso di guasto alla stampante, interventi tempestivi e professionali (sostituzione della stampante rotta se il guasto non risulti riparabile nell’immediato).



Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. I nostri contratti sono chiari e trasparenti.



E ricordati che, fino al 31 dicembre 2020, puoi ulteriormente risparmiare fino a 600 euro sul noleggio con Copygraf!



Veniamo noi da te: prenota una consulenza gratuita e ti forniremo un’analisi dei tuoi attuali consumi. Scopri quanto puoi risparmiare scegliendo la nostra esperienza e professionalità da oltre 30 anni al tuo servizio!