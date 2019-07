Appuntamento alle 18 al camping Riva Verde ad Altidona

ALTIDONA – Dopo il successo delle precedenti edizioni torna, a grande richiesta, l’iniziativa “Valdaso tour”.

“Si tratta – dice Daniela Talamonti referente ed ideatrice della manifestazione – di una serie di percorsi naturalistici alla riscoperta delle radici storiche, artistiche ed enogastronomiche di una serie di borghi del territorio della Valdaso. Il primo appuntamento è con Altidona ed è fissato per le ore 18 di giovedì 11 luglio con partenza davanti alla reception del camping Riva Verde sulla strada statale Adriatica 16 ad Altidona.

Anche quest’anno “Valdaso tour” è inserita all’interno del programma di attività del progetto dell’U.S. Acli Marche “Sport senza età”, viene realizzato con il contributo dell’Asur Marche, della Susan G. Komen Italia, di Coop Alleanza 3.0, dell’amministrazione comunale di Altidona che ha concesso anche il patrocinio, di Acli e Fap Acli Fermo.

L’organizzazione tecnica è affidata all’ASD DSpin.

La finalità dell’iniziativa, che in caso di maltempo non si svolgerà, è anche quella di incrementare l’attività fisica dei cittadini.

Alle precedenti edizioni della manifestazione hanno partecipato tanti cittadini residenti nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, ma anche un gran numero di turisti per i quali è stato possibile conoscere meglio il nostro territorio.

La partecipazione è gratuita. Informazioni al numero 3391084448 (Daniela), sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.