Dall'Abruzzo ecco i vini biodinamici Villa Barcaroli

Partendo dalle sue radici nel cuore delle Marche, la famiglia Bartolomei (proprietaria di Ciù Ciù) ha messo radici anche in Abruzzo, Sicilia e Toscana. Villa Barcaroli è una delle cantine di proprietà del gruppo Ciù Ciù Tenimenti.

VILLA BARCAROLI



Villa Barcaroli nasce nel cuore dell’Abruzzo, in una delle zone di produzione da sempre votate alla coltivazione della vite, con vitigni rappresentativi e iconici come Montepulciano e Trebbiano.

La cantina è di proprietà di Ciù Ciù Tenimenti, il gruppo fondato dalla Famiglia Bartolomei e guidato oggi dai fratelli Walter e Massimiliano. Il nome nasce dalla tipica villa rurale del 17esimo secolo, ubicata appena fuori dall’abitato di Controguerra (TE), che conserva ancora oggi bottiglie di Montepulciano del 1954 in ottimo stato.



I vini in gamma Montepulciano Riserva D.O.C., Montepulciano D.O.C. e Trebbiano D.O.C., sono perfetta espressione di questo prestigioso territorio. L’attenzione alla sostenibilità della produzione è massima, in linea con la filosofia del gruppo Ciù Ciù Tenimenti, infatti tutte e tre le etichette hanno certificazione biologica vegan e biodinamica (Demeter).



I VINI



Trebbiano d’Abruzzo d.o.p. – certificazione bio / vegan / demeter (biodinamica)

Vino ottenuto dal vitigno Trebbiano, esprime autentica aromaticità, gusto elegante ed intenso. Di colore giallo dorato vivo e luminoso, ha sapore intenso, è sapido ed avvolgente con buona persistenza fragrante al naso con note floreali.

Prezzo consigliato al pubblico 9,50 euro.



Montepulciano d’Abruzzo d.o.p. – certificazione bio / vegan / demeter (biodinamica)

Vino ottenuto uve 100% Montepulciano, ha colore rosso rubino in¬tenso con riflessi violacei. Equilibrato, morbido, giustamente tannico, esprime profumi floreali e fruttati di marasca matura, lampone e prugna.

Prezzo consigliato al pubblico 9,50 euro.



Montepulciano d’Abruzzo d.o.p. Riserva – certificazione bio / vegan / demeter (biodinamica)

L’autentico Montepulciano d’Abruzzo: un rosso dal profumo ricco di confettura di marasca, vegetale di carruba e rabarbaro, speziato di vaniglia, cannella e cacao dolce. Il sapore è morbido ed equilibrato con tannino evoluto e finale lungo.

Prezzo consigliato al pubblico 23 euro.



CIÙ CIÙ TENIMENTI

Dalla storia e dall’esperienza di oltre 50 anni di viticoltura dell’azienda Ciù Ciù, la famiglia Bartolomei ha ampliato il proprio gruppo nel tempo allargandolo ad altre aziende: è nato così Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, una realtà che esprime al meglio le caratteristiche di quattro territori.

Oltre alle Marche con Ciù Ciù, il gruppo include infatti Ciù Ciù Poggiomasso (Lazio), Villa Barcaroli (Abruzzo), Feudo Luparello (Sicilia).



ph fonte ufficio stampa