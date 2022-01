Dalla sostenibilità al digitale: al via il ciclo annuale di incontri della 24ORE Business School per formare le competenze trasversali delle nuove figure professionali

Il programma di incontri aperti al pubblico suddivisi in 12 aree tematiche lungo tutto il 2022 per approfondire l’impatto dell’innovazione nelle diverse aree professionali. Dal 24 al 29 gennaio le prime Open Lesson sul tema dei Big Data. Solo negli ultimi 2 anni, al proprio place career services, la 24ORE Business School ha visto oltre 80 richieste di figure che presentano la parola “Data” nel Job Title, come ad esempio Data Analyst, Data Scientist o Data Engineer. Le aziende ricercano sempre più figure professionali in grado di unire alle specifiche competenze la capacità di interrogare e comprendere i dati.

Nei prossimi anni, la ripresa del nostro Paese a seguito dell’emergenza pandemica richiederà un inevitabile aggiornamento delle figure professionali in un contesto in rapido cambiamento, rendendo sempre necessario più un mix di nuove competenze di alto livello, non solo per quanto riguarda i profili emergenti (legate ad esempio agli ambiti di Intelligenza Artificiale/Machine Learning o della transizione energetica), ma anche per quelli già esistenti, che dovranno dimostrare di saper stare al passo dei nuovi paradigmi in atto. Secondo l’ultimo report di Unioncamere-ANPAL¹, tra il 2021 e il 2025 le imprese e il comparto pubblico avranno bisogno di un numero compreso tra le 886mila e le 924mila figure con un mix di almeno due skill digitali di grado elevato (tra competenze digitali di base, capacità matematiche e informatiche e capacità di applicare tecnologie “4.0”) e di altri 1,2 - 1,4 milioni di lavoratori con competenze “green” legate alla sostenibilità. Per questo motivo, 24ORE Business School inaugura il 2022 con un nuovo programma mensile di incontri e webinar collettivi che unisce trasversalmente le aree tematiche della scuola di formazione. Dodici temi distribuiti lungo i dodici mesi dell'anno, a partire dagli incontri di gennaio dedicati ai Big Data, in cui si discuterà dei cambiamenti in corso e delle traiettorie future insieme a docenti e imprenditori provenienti da tutti gli ambiti-chiave per lo sviluppo dell’Italia (dalla cultura alla sanità, dallo sport all'ambiente).



“Durante il mese di gennaio avranno luogo numerosi confronti di alto livello, aperti a chiunque voglia approfondire i diversi argomenti insieme ai nostri docenti, partner o ex studenti che, in maniera trasversale, porteranno esempi direttamente dai settori in cui operano. Il 2022 sarà un anno in cui analizzeremo in profondità dodici temi, dai Big Data all'empowerment femminile, e vedremo insieme come questi temi riguardino gran parte delle aree tematiche della nostra formazione e quindi il futuro del lavoro nel nostro Paese” afferma Manuel Mandelli, nuovo Amministratore Delegato 24ORE Business School. “Abbiamo 1200 docenti, 1.300 partner e molti ex studenti in grado di portare le proprie preziose testimonianze. Il nostro obiettivo è quello di estendere l’ offerta formativa in ogni area del Paese, grazie soprattutto al grosso investimento in digitalizzazione dei processi della Scuola. Abbiamo scelto di iniziare dai Big Data perché siamo consapevoli di quanto le aziende siano sempre più alla ricerca di figure che sappiano raccoglierli e interpretarli. Conoscere potenzialità e limiti dei dati, così come saperli utilizzare come leve strategiche per valorizzare la propria vocazione in ogni ambito, diventa fondamentale per le aziende che desiderano stare al passo e innovarsi”.



Dal 24 al 29 gennaio si terranno quindi diversi webinar aperti al grande pubblico, in cui professionisti di diversi settori porteranno le loro testimonianze su come i Big Data influenzano le strategie di business e le scelte decisionali nelle diverse aree professionali.



“L’avvio di questo progetto dimostra che la 24ORE Business School è pronta a rispondere e offrire stage e percorsi di studi in linea con le ultime esigenze del mercato. Abbiamo deciso di puntare sulla conversazione, stimolare un confronto trasversale tra le varie classi con lo scopo di costruire una community, dei vasi comunicanti e non silos” commenta Andrea Pizzola, CMO 24ORE Business School. “Auspichiamo che i 12 temi che andremo ad affrontare in questo 2022 permettano una conversazione tra alunni, docenti e partner, perché ogni tema scelto investirà tutti gli ambiti lavorativi, a prescindere dal contesto prettamente digitale”.



Saranno due le Open Lesson per l’area Gestione Impresa Export Management, una dal titolo Business Analytics for Decision Making (dove verranno analizzate funzionalità di ricerca e alcuni tool fondamentali), e l’altra dal titolo The Onlife World - I dati di Location Intelligence, un viaggio di 60 minuti alla scoperta dei dati di localizzazione, delle potenzialità e dei diversi utilizzi in ambito Advertising e Marketing, con focus e use case legati al mondo Retail ed E-commerce, e delle future integrazioni in ottica di pianificazione omnicanale.



L’area Ambiente, energia e P.A. presenterà invece Energia e Big Data, in cui si illustreranno gli utilizzi e le opportunità dei Big Data nel settore e il modo in cui forniscono un quadro completo dei bisogni energetici di aziende e consumatori.



Per l’area dedicata al Marketing e alla Comunicazione verranno organizzate due tavole rotonde: Verso un data driven mindset per rispondere alle nuove sfide del marketing, in cui si affronterà il tema di come si stia delineando un marketing moderno e all’avanguardia, sempre più fondato sulle nuove tecnologie, e I Big Data al servizio del marketing e della comunicazione, che si concentrerà su come evitare l'effetto boomerang che troppi dati in azienda possono causare.



L’area Sport vedrà la presenza di una startup che analizza dati di performance sportive in tempo reale, applicando modelli matematici avanzati e algoritmi di machine learning per aiutare tutti gli stakeholder del mondo sportivo a valorizzare questo asset e raggiungere i propri obiettivi. L’Open Lesson si intitolerà Sport, Tecnologia e Big Data.



Work Made Human è il titolo dell’incontro organizzato dall’area Risorse Umane, durante il quale ci si confronterà su come l’HR Analytics e i Big Data giochino oggi un ruolo fondamentale per le aziende, in un contesto lavorativo sempre più competitivo e caratterizzato da numerosi cambiamenti, nel quale è importante saper basare le decisioni strategiche su dati reali.



Su come le aziende farmaceutiche disporranno di un patrimonio digitale sostanzialmente generato e residente al di fuori dell’azienda e su quali saranno i trend del futuro se ne parlerà nell’Open Lesson organizzato dall’area Sanità Big Data: il ruolo e la missione dei “nuovi” dati nelle aziende farmaceutiche.



Anche l’area tematica dedicata all’arte vedrà una riflessione su come i professionisti del settore culturale esprimono sempre di più la necessità di applicare metodologie e strumenti innovativi per capire i desideri della propria audience, per catalogare efficacemente opere d’arte e per estrarre dai reperti informazioni ad oggi non raggiungibili con le tecniche tradizionali. La figura del Data Scientist Culturale sarà quindi d’aiuto per creare nuova conoscenza e divulgare in modo sempre più personalizzato. Verrà illustrata durante ill webinar Big Data e Intelligenza Artificiale per l’Arte e la Cultura.



Su come il Proximity Marketing sia un’opportunità preziosa per le aziende Retail che, attraverso tecnologie come QR CODE, NFT eBeacon, possono attrarre i clienti nei punti vendita e rendere unica la loro esperienza in store se ne discuterà nell’intervento dal titolo Proximity Marketing: vantaggi e opportunità per il Retail.



24ORE Business School



24ORE Business School è la prima scuola di formazione italiana. Nata nel 1993 per formare manager e professionisti e aiutarli a definire e a realizzare il loro percorso professionale con un’offerta innovativa e differenziata per industry e aree tematiche. Registra circa 15 mila studenti annui tra giovani neolaureati, manager e professionisti. Duemila studenti all’anno sono stati inseriti nel mondo del lavoro con tassi di conferma superiori al 95%. Garantisce una formazione completa in linea con le esigenze di mercato, grazie a una faculty unica composta da docenti, manager d’azienda, consulenti e giornalisti italiani e internazionali con esperienza diretta di settore, approccio pragmatico e orientato al business.



24ORE Business School è controllata da Palamon Capital Partners, fondo d’investimenti inglese che ha investito con successo in formazione sia in Europa che in America e ha acquistato la proprietà della società da Il Sole 24 ORE.



