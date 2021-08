Dalle chicane del GP di Monza al Forte Village: KKM Group riparte dal meglio del Made in Italy

Con la riapertura al pubblico del GP di Monza, KKM Group torna con le Formula 1 Experiences e annuncia una collaborazione con il Forte Village.

Semaforo verde per KKM Group che, in occasione del Gran Premio di Formula 1 d’Italia, torna finalmente sul mercato con i pacchetti di Formula 1 Experiences di cui è esclusivista per l’Italia e la Svizzera: un rientro attesissimo dagli appassionati, a due anni dall’ultimo GP di Monza aperto al pubblico.



Le proposte Formula 1 Experiences legate al GP di Monza si snodano nell’arco dei 4 giorni di prove, qualifiche e gara, compresi tra giovedì 9 e domenica 12 settembre. Sono realizzate in collaborazione con Allsport Management, società specializzata nel segmento hospitality facente capo a Roberto Bianchi, noto nel settore per essere stato responsabile eventi dell’Autodromo di Monza per oltre 20 anni, e si differenziano in base alle attività incluse: visite guidate del circuito, passeggiate nella corsia dei box per assistere agli ultimi preparativi prima della gara, selfie sul podio con il trofeo, pass per il Paddock con accoglienza gourmet ed esclusivi dietro le quinte con Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo, e altri volti noti del mondo della Formula 1. Tutti i pacchetti comprendono i biglietti per assistere a prove, qualifiche e gara: si può scegliere la tribuna dell’Uscita Ascari, la Centrale e la Parabolica. E per immergersi completamente nel glamour dell’evento, niente di meglio del Paddock, scegliendo l’hospitality del proprio team preferito, Ferrari inclusa!



E dalle chicane di Monza alle onde dello splendido mare di Sardegna il passo è veramente breve con KKM Group, che ha siglato un accordo con il Forte Village, da sempre sinonimo di soggiorni esclusivi all’insegna dell’eccellenza del Made in Italy. La partnership, già operativa, prevede per tutti i clienti KKM Group e Formula 1 Experiences la possibilità di prenotare la propria vacanza al Forte Village senza vincoli sul numero minimo dei pernottamenti, approfittando di importanti benefits: 1 ingresso omaggio a persona al circuito talassoterapico presso Acquaforte Thalasso & SPA, upgrade gratuito della camera prenotata (in base alla disponibilità), early check-in e/o late check-out.



“Il Forte Village – dichiara il Presidente di KKM Group Andrea Cani – è un punto di riferimento internazionale nell’offerta turistica di alto livello della Sardegna. Questo permette tanto a noi quanto alle agenzie che collaborano con noi di fidelizzare il target alto spendente che normalmente acquista i pacchetti di Formula 1 anche sul prodotto leisure/balneare, moltiplicando le occasioni di vendita”.

.

Il Forte Village si trova a 40 km da Cagliari e dal suo aeroporto internazionale: questo angolo di paradiso vanta un particolare microclima, riconosciuto da numerosi studi come unico in Europa. Il promontorio che si erge alle spalle di Santa Margherita di Pula, infatti, protegge la costa dai venti freddi del nord e garantisce più di 300 giornate di sole all’anno: un vero e proprio regalo della natura che concede il privilegio di vivere il resort da marzo a dicembre..



Immerso in un lussureggiante giardino di quasi 50 ettari, affacciato su una spiaggia bianca, il Forte Village comprende 8 hotel e 13 ville: la ricca selezione di ristoranti e una cantina con 600 etichette lasciano intuire il percorso gastronomico senza eguali del resort, che si avvale della collaborazione di un parterre di chef stellati. Tra i fiori all’occhiello anche l’Acquaforte Thalasso & Spa, tra i primi centri in Italia a proporre un percorso talassoterapico di remise en forme in sei vasche con temperature da 39° a 25°, ricche di magnesio e di sodio, annoverato tra le Leading Spa of The World. E ancora, una Children’s Wonderland per bambini, un Acquapark, go-kart, bowling e praticamente ogni tipo di sport, dall’hockey alla scherma, con vere e proprie Academy dove gli appassionati possono incontrare gli atleti e le leggende olimpiche delle diverse discipline e mettersi alla prova insieme a loro. Tra le novità per la stagione 2021, la Basketball Academy con Ettore Messina e il team dell'A|X Armani Exchange Olimpia Milano, gli Esports, l’Arrampicata e il Coastal Rowing, una forma particolare di canottaggio che si è affermata in tempi relativamente recenti, ma con radici antiche e mire olimpiche.



Paolo Mancuso Director of Projects & Business Development Forte Village, commenta: “Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo con KKM Group, perché lo sport e gli eventi sportivi fanno da sempre parte del nostro DNA. In occasione dei World Travel Awards 2020, abbiamo vinto il titolo di World's Leading Sports Academy e World's Leading Sports Resort, a testimonianza della nostra offerta sportiva di alto livello, oltre ad essere stati riconfermati per il 23° anno consecutivo World’s Leading Resort”