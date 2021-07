DATA4, leader europeo di data center, persegue l’ambizioso piano di sviluppo in Europa e apre in Polonia

DATA4, investitore e operatore francese nel mercato dei data center, rafforza la presenza in Europa e approda in Polonia. Dopo una raccolta fondi di diverse centinaia di milioni di euro lo scorso anno e un finanziamento di 620 milioni di euro annunciato all'inizio di aprile 2021, il gruppo prevede di investire più di 100 milioni di euro per costruire uno dei campus di data center più potenti in Polonia.

Dotata di un'economia stabile e sana - la crescita dell'economia polacca è stata una delle più forti dell'Unione Europea - e particolarmente ben collegata (in termini di logistica, trasporti e telecomunicazioni) grazie alla posizione strategica nel cuore dell'Europa, la Polonia è anche sede di uno dei settori IT più competitivi dell'Europa centrale e orientale secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Tech Emerging Europe Advocates . Allo stesso modo, si prevede che la necessità di data center "Hyperscale" crescerà rapidamente poiché alcuni dei principali fornitori di servizi cloud stanno già implementando attivamente servizi di cloud computing nella regione. Questo è in particolare il caso dei colossi del cloud Google e Microsoft che hanno annunciato piani per investire fino a $2 miliardi per Google, che ha recentemente comunicato l'apertura del suo nuovo centro servizi cloud regionale. Microsoft nel frattempo prevede di investire quasi $1 miliardo per espandere le sue operazioni e creare un nuovo centro servizi cloud regionale.



Spinto dall’incremento esponenziale delle esigenze di archiviazione dei dati digitali, DATA4 ha registrato una crescita molto forte fin dalla sua creazione. L'espansione di DATA4 fa parte del piano strategico 2024 del Gruppo, che oggi dispone di quasi 1 miliardo di euro per raggiungere le sue ambizioni: raddoppiare il proprio fatturato entro 3 anni continuando ad espandere la propria piattaforma in Europa. Ad oggi DATA4 progetta, sviluppa e gestisce 21 data center in Francia, Italia, Spagna e Lussemburgo e dispone di riserve terrestri ed elettriche (129 ettari e 209 MW disponibili) uniche sul mercato europeo per supportare i propri clienti. Nell’ambito di questo piano merita particolare attenzione l’accelerazione a cui si sta assistendo in Italia, dove entro la fine dell’anno si potranno contare 6 Data Center operativi. Il trend di sviluppo continuerà nel 2022, per cui già, a partire dai primi mesi, è prevista la consegna del 7° Data Center. Con il lancio dei nuovi data center, DATA4 accresce così il numero di data center consegnati entro l’anno. Se l'anno scorso veniva costruito un data center all'anno, oggi la velocità di costruzione è di 3 data center all'anno, un record se si considera che ci vogliono in media dai 12 ai 18 mesi per ogni progetto, tra permessi, progettazione e costruzione stessa.



In questo ambizioso contesto si inserisce perfettamente la costruzione del nuovo campus polacco che, con una capacità di 50 MW a lungo termine, oltre a sancire un definitivo balzo in avanti nello sviluppo del Gruppo, consentirà a DATA4 sia di rivolgersi al mercato dell'hosting polacco sia di supportare i suoi clienti fornitori di cloud in Europa.



«La Polonia, e la regione di Varsavia in particolare, rappresentano un immenso potenziale per la crescita digitale e un nodo strategico di connettività tra l'Europa occidentale e centrale. La costituzione della nostra azienda in Polonia segna una nuova tappa nel nostro sviluppo europeo e consentirà a DATA4 di fornire ai propri clienti un'infrastruttura digitale innovativa e responsabile in termini di impatto ambientale per soddisfare le loro esigenze di hosting e connettività.» Commenta Olivier Micheli, Presidente del Gruppo DATA4.



La costruzione di questo nuovo campus di 4 ettari, vicino ai principali punti di connettività polacchi, dovrebbe iniziare nel 2021.



A proposito di DATA4 Group

Fondato nel 2006, DATA4 è un importante operatore e investitore europeo in ambito DATA Center. Il Gruppo finanzia, progetta, costruisce e gestisce data center di proprietà, per fornire soluzioni di colocation scalabili, ad alte prestazioni, sicure ed eco-responsabili ai propri clienti (operatori cloud internazionali, grandi operatori di telecomunicazioni, aziende tecnologiche innovative e multinazionali). DATA4 gestisce attualmente 21 data center in Francia, Italia, Spagna, Lussemburgo, situati all'interno dei più potenti Campus Data Center in Europa.



Con risorse fondiarie ed energetiche uniche nel mercato europeo (129 ettari e 209 MW disponibili), DATA4 vanta infrastrutture con design di elevata qualità con un ampio portafoglio di servizi flessibili ed evolutivi (dal rack alla sala IT fino al building dedicato) che possono essere perfettamente adattati alle esigenze dei vari clienti.



D4 Smart Datacenter rappresenta un grande passo innovativo per il Gruppo. Grazie a questo sistema su misura, le aziende sono infatti in grado di monitorare in real-time prestazioni e impatto ambientale delle loro soluzioni di colocation, utilizzando indicatori di performance e rilevazione ambientale (temperatura, igrometria, consumo di acqua, energia, emissioni di gas serra.…). Inoltre, il gruppo offre l'accesso a un ricco ecosistema di partner e a una vasta gamma di servizi logistico-operativi, fra cui la connettività sicura a più di 220 destinazioni Cloud e operatori Telco.



