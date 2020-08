David Campomaggiore, Condominio Benessere: 2.000.000 di cause civili in Italia riguardano liti condominiali

Finalmente rivelato il segreto per vivere nel proprio condominio in armonia e senza problemi. Il libro è una vera e propria guida che aiuterà il lettore a prendere consapevolezza dello stato attuale del proprio condominio e a evidenziare quali sono le criticità che vanno risolte al più presto.

Le statistiche recenti parlano chiaro: più di 2.000.000 di cause civili in Italia sono intentate a causa di problemi tra condomini. In particolare, le regioni che si dimostrano più inclini a questo trend sono il Lazio e la Campania, a seguire Sicilia e Veneto. Per chi si trova a vivere in uno stabile caratterizzato da problemi di questa natura, esce oggi il libro di David Campomaggiore “CONDOMINIO BENESSERE. Guida Rapida ed Efficace Per Spazzare Via i Problemi Condominiali e Vivere Finalmente Nel Condominio Che Hai Sempre Sognato” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore fornice tutta una serie di consigli pratici finalizzati a creare le condizioni per vivere serenamente con gli altri condomini.



“Il libro è una vera e propria guida che aiuterà il lettore a prendere consapevolezza dello stato attuale del proprio condominio e a evidenziare quali sono le criticità che vanno risolte al più presto” afferma David Campomaggiore, autore del libro. “Al suo interno, espongo i casi di litigi condominiali più frequenti e come affrontarli nel modo più efficace possibile. Inoltre, il lettore ha modo quindi di valutare la professionalità del suo attuale amministratore e come spingerlo a seguire meglio gli interessi del condominio. Infine, vado a mostrare come sia possibile rendere moderno il proprio condominio, facendolo somigliare sempre di più al condominio dei propri sogni”.



Secondo Campomaggiore, la prima cosa da fare per vivere più serenamente all’interno del proprio stabile è prendere coscienza che il benessere condominiale si costruisce tutti insieme. È pertanto fondamentale una sinergia tra condòmini e amministratore. In che modo? Innanzitutto condividendo il proprio punto di vista con i propri vicini di casa e successivamente coinvolgendo anche il proprio amministratore. Come dimostra l’esperienza professionale dell’autore, questo procedimento può essere si impegnativo ma ne vale davvero la pena perché dopotutto si tratta di vivere serenamente nel proprio bene più prezioso: la casa.



“Chiunque si trovi a vivere in uno stabile condiviso sa fin troppo bene quanto la vita condominiale possa essere da un lato piacevole, dall’altro problematica” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Il punto è che basterebbe poco per risolvere gran parte dei problemi condominiali che si vengono a creare. È proprio a tutte quelle persone che credono in questo processo di cambiamento che il libro di Campomaggiore si rivolge. Dopotutto, vivere meglio nel proprio condominio e creare un’atmosfera serena con i propri vicini è realmente possibile. Tutto sta nel sapere esattamente come fare”.



“Ho visto Giacomo Bruno per la prima volta a uno dei suoi corsi. Ci siamo poi conosciuti di persona e c'è stato subito feeling tanto da collaborare insieme su un progetto” conclude l’autore. “Affascinato dal suo modo di vedere l'editoria, ho voluto affidarmi alla Bruno Editore per ottenere il massimo dei risultati dalla pubblicazione del mio libro. Potevo pubblicarlo in autonomia, così come ho fatto in passato con un altro libro, ma questa volta ho deciso di mettermi nelle mani di veri professionisti che sanno guidarti con cura e precisione in ogni passo del processo”.



Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3hKcRCB



David Campomaggiore è un imprenditore seriale con attività e interessi in diversi settori. Lascia il posto fisso a 27 anni e nei successivi 10 anni costruisce pezzo dopo pezzo il suo successo per vivere la vita che desiderava. Sportivo, ama la natura e le attività all’aria aperta, ama tornare a casa la sera per godersi un po’ di tranquillità. Questo desiderio l’ha spinto a lavorare mesi al fine di costruire un sistema che garantisse benessere in condominio a tutti coloro che hanno le sue stesse esigenze. Fonda così Condes, la prima azienda di amministrazione condominiale che ha come scopo principale quello di aumentare il livello di benessere in condominio.