DDL di Bilancio 2020: prorogati il Credito d’imposta Sud ed il Bonus Sisma per le imprese del Centro Italia

Il Disegno di Legge di Bilancio 2020 prevede la proroga di 2 importanti misure per la crescita produttiva del Centro e del Sud Italia, ovvero “Credito d’imposta Sud” e “Credito d’imposta Sisma” per le zone del Centro Italia.

Credito d’imposta Sud



Il “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno” è l’agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate nelle regioni del Sud Italia.

Il DDL di Bilancio 2020 prevede la proroga del Bonus per le imprese situate in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Abruzzo, Sicilia e Sardegna, indipendentemente dal settore in cui operano, dalla forma giuridica o dalle dimensioni aziendali.



L’agevolazione incentiva l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, destinati a strutture produttive nuove o già esistenti, collegate ad un progetto di investimento relativo a:

- realizzazione di un nuovo stabilimento

- ampliamento di uno stabilimento esistente

- diversificazione della produzione di uno stabilimento

- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

- riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquistato



Sono escluse dall’agevolazione, le spese relative alla semplice sostituzione di singoli beni strumentali. Grazie alla proroga prevista dal DDL di Bilancio 2020, le spese ammesse potranno esser sostenute fino al 31 dicembre 2020.



Il Credito d’imposta per le imprese del Sud prevede aliquote diversificate in base alle dimensioni dell’impresa e all’ambito territoriale.



Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna

- 45% per le piccole imprese

- 35% per le medie imprese

- 25% per le grandi imprese

Molise e Abruzzo (zone Carta Aiuti di Stato 2014-2020, ex articolo 107.3.c del TFUE)

- 30% per le piccole imprese

- 20% per le medie imprese

- 10% per le grandi imprese



Bonus Sisma per le imprese del Centro Italia



Il DDL di Bilancio 2020 proroga al prossimo anno anche il Credito d’imposta Sisma, agevolazione riconosciuto alle imprese localizzate nelle zone del Centro Italia, colpite dal sisma nel 2016. Il Cratere sismico comprende i Comuni delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.

Le spese ammesse sono relative all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature necessari al processo produttivo dell’impresa. Il bonus è riconosciuto alle imprese che hanno sostenuto investimenti a partire dal 6 aprile 2018.



L’agevolazioni prevede le seguenti intensità di aiuto:

- 45% per le piccole imprese

- 35% per le medie imprese

- 25% per le grandi imprese



Come accedere al Credito d’imposta Sud e Bonus Sisma per il Centro Italia



Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che dopo la dovuta verifica dei dati dichiarati nella comunicazione, trasmetterà il provvedimento che autorizza a beneficiare del credito d’imposta.