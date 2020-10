Decanter World Wine Awards: 4 medaglie d’argento ai vini Bottega

Il prestigioso concorso internazionale DWWA (Decanter World Wine Awards), organizzato dalla rivista inglese Decanter, ha assegnato la medaglia d’argento a 4 diversi vini della cantina Bottega di Bibano di Godega (TV). Nello specifico sono stati premiati tre spumanti (Bottega Gold, Bottega Rose Gold, Il Vino dei Poeti Prosecco Doc Brut) e un rosso della Valpolicella (Ripasso Superiore Bottega).

Si tratta di un grande risultato non solo per il numero di medaglie, ma anche per i punteggi e le posizioni in classifica.

Nella categoria Prosecco Doc, su 83 vini selezionati, la cantina trevigiana è al vertice della classifica (2° e al 3° posto), avendo conseguito 90 punti sia con Bottega Gold Prosecco Doc che con Il Vino dei Poeti Prosecco Doc Brut.



Nella categoria Sparkling Rosé Italia, su 21 vini, Bottega Rose Gold è risultato al 1° posto con 92 punti.



Nella categoria Ripasso, su 57 vini, il Ripasso Superiore Bottega (annata 2017) ha conseguito 90 punti. Solamente altri 7 vini hanno conseguito un punteggio più alto (91 o 92).



Decanter World Wine Awards, conosciuto anche con l’acronimo DWWA, è considerato il più grande e il più prestigioso concorso vinicolo a livello mondaile. Giunto alla 17ma edizione, conta tra i giudici alcuni tra i più autorevoli esperti e professionisti del wine business. A questo concorso viene riconosciuta a livello internazionale l'assoluta serietà del rigoroso processo di degustazione e di selezione dei vini partecipanti.



L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso una cantina e una distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria Bottega, l'azienda ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove produce grappe, vini e liquori che si rivolgono a un target di livello alto e medio alto.

Tra le grappe, commercializzate con i marchi Alexander e Bottega, si distinguono le pregiate selezioni di monovitigno e i distillati maturati in barrique.

La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità. Nelle due cantine distaccate, in Valpolicella e a Montalcino, vengono prodotti Amarone, Ripasso, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi.

Completa l’offerta Bottega la linea Creams & Liquors, che comprende una gamma articolata di liquori alla frutta e alle creme, tra cui Limoncino, Gianduia, Fiordilatte. L’azienda, che distribuisce i propri prodotti in 140 paesi nel mondo, ha conseguito negli anni oltre 300 premi e riconoscimenti internazionali per la qualità.



www.bottegaspa.com