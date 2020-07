Decreto Semplificazioni, Nuova Sabatini: fino a 200.000 € di contributo in un’unica soluzione

Il Decreto Semplificazioni favorisce l’accesso al credito delle imprese, semplificando la modalità di erogazione del contributo per la Nuova Sabatini (o “Beni Strumentali“).

La misura promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico finanzia l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali (anche in leasing) ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.



Nuova Sabatini, agevolazione già prevista dalla Legge di Bilancio 2020



La misura mette a disposizione un contributo in conto impianti pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni.

Il tasso di interesse annuo è diversificato in base alla tipologia di intervento:

- investimenti ordinari – tasso è pari al 2,75%

- investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti – tasso d’interesse annuo pari al 3,75%

- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e processi produttivi – tasso di interesse annuo pari al 3,75%

- investimenti in tecnologie impresa 4.0 delle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – tasso pari al 5,5%.



Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni per la Nuova Sabatini



Il Decreto Semplificazioni, approvato dal Governo e in attesa di pubblicazione, prevede alcune modifiche sull’erogazione del contributo in conto impianti e vantaggi per gli investimenti innovativi da parte delle imprese del Mezzogiorno.

La principale novità riguarda l’erogazione del contributo in unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 €, in modo da migliorare le tempistiche di erogazione e snellire le procedure amministrative. La precedente soglia era 100.000 €.

Un’altra importante novità prevista dal Decreto Semplificazioni, riguarda gli investimenti effettuati dalle PMI del Mezzogiorno, nell’ambito dell’industria 4.0: i contributi saranno erogati totalmente a conclusione del programma di investimento, in unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento.

Le modalità verranno stabilite con la pubblicazione del Decreto attuativo del MISE.



Risorse in esaurimento



Stando al rapporto del 16 giugno 2020, il 14% della dotazione per la Nuova Sabatini è ancora disponibile, ossia 292.493.228 €.

Su uno stanziamento complessivo che supera i 2 miliardi, l’importo di contributo prenotato è pari a 1.806.369.506 € (ovvero l’86% delle risorse).