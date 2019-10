Degustazioni “da Favola” di Champagne DEUTZ al Modena Champagne Experience 2019

La Maison DEUTZ è stata anche quest’anno tra i protagonisti della terza edizione di Modena Champagne Experience, la più importante manifestazione italiana dedicata esclusivamente allo Champagne che si è appena conclusa

Migliaia di appassionati, tra Operatori del settore HO.RE.CA., importatori, produttori e grandi esperti, si sono dati appuntamento nella città emiliana per raccontare e far scoprire le bollicine più celebrate al mondo.



Modena Champagne Experience 2019 è stata dunque l’occasione per degustare la straordinaria gamma di Champagne DEUTZ in selezionati momenti di grande successo di pubblico e di consensi.

Il primo appuntamento ha visto protagonista il prezioso e raffinato equilibrio di Deutz Brut Rosé accompagnato dall’assaggio di uno straordinario prodotto della salumeria italiana di qualità.



L’abbinamento dello Champagne con l’inimitabile Mortadella Favola Gran Riserva - l’unica al mondo insaccata e cotta nella cotenna naturale - ha infatti ricevuto il plauso dei presenti per la meravigliosa armonia di sapori che ha saputo suscitare: un incontro di assoluta eccellenza tra l’arte francese e la tradizione italiana.



In un secondo momento di degustazione, Maison Deutz ha proposto ai suoi estimatori due tra le più preziose Cuvées, Amour de Deutz 2009 e William Deutz 2007, etichette già pluripremiate con valutazioni altissime dalle più autorevoli Bibbie del settore.



Due Champagne speciali, due interpretazioni raffinate e straordinarie della tradizione di una Maison che dal 1838 coltiva la coerenza, l'eleganza e la classicità.



La gamma Champagne DEUTZ è importata e distribuita in esclusiva per l’Italia da D&C, storico Distributore italiano nel settore Beverage, impegnato a promuovere il consumo responsabile delle bevande alcoliche.



www.dec.it