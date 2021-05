Degustazioni, visite guidate, musica e la nuova Big Bench in occasione di Cantine Aperte 2021, Torrevilla invita a un weekend nei sapori, nelle tradizioni e nella natura dell’Oltrepò Pavese

Sabato 29 e domenica 30 maggio, in occasione di Cantine Aperte 2021 organizzato dal Movimento Turismo del Vino, Torrevilla propone un fitto calendario di attività per tutti i gusti e le età. A partire dall’inaugurazione della nuova Big Bench.

Inaugurazione Big Bench di Codevilla

Fraz. Mondondone, Località Monte della Guardia - Codevilla (PV)

Sabato 29 maggio 2021, ore 10.30

Torrevilla per Cantine Aperte 2021

Cantina di Codevilla | Via Villa, 2 - Codevilla (PV)



Sabato 29 maggio 2021, dalle 15.00 alle 18.00



Domenica 30 maggio 2021, dalle 10.00 alle 18.00

Ingresso gratuito



Torrevilla, l’Associazione di viticoltori che riunisce oltre 200 vignaioli nel cuore dell’Oltrepò Pavese, è pronta ad accogliere alla Cantina di Codevilla gli amanti del buon vino e del buon cibo, della natura e della tradizione, per Cantine Aperte 2021, l’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino sabato 29 e domenica 30 maggio. Per l’occasione, infatti, Torrevilla ha organizzato un fitto programma di eventi ed attività pensate per soddisfare tutti i gusti e tutte le età.

Si inizia sabato 29 maggio, alle 10.30, presso Località Monte della Guardia (Codevilla, Fraz. Mondondone), con l’inaugurazione della Big Bench di Codevilla, la panchina gigante realizzata grazie all’importante sostegno di Torrevilla. Alla cerimonia di inaugurazione, le autorità comunali e il Direttivo di Torrevilla celebreranno con un brindisi e un aperitivo questo progetto “fuori scala” (alto 2 metri e largo 4), parte del Big Bench Community Project, iniziativa nata per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane attraverso Grandi Panchine ideate dal designer americano Chris Bangle che hanno ispirato appassionati e trasformato semplici oggetti in vere e proprie icone.

Gli appuntamenti proseguiranno nel pomeriggio, dalle 15, alla Cantina di Codevilla, con attività all’aria aperta: camminate libere dalla cantina alla Big Bench, per godere del paesaggio con tutti i sensi in un percorso di quasi tre chilometri immersi nella natura, e visite guidate, della durata di trenta minuti circa, alla Cantina e alla Torre Vinaria. Non solo movimento, ma anche tanto divertimento con i Giochi del Sorriso: 60 giochi principalmente in legno di Un Tempo per le Famiglie che, grazie al prezioso aiuto di abili e appassionati artigiani, faranno divertire bambini e adulti in tutta sicurezza per tramandare il calore e l’importanza delle antiche tradizioni. Saranno poi presenti per tutto il pomeriggio i punti degustazione vini “Sorridi e Degusta” per gustare in compagnia i veri sapori del territorio. E non mancherà, ovviamente, il cibo, con lo street food di qualità. Infine, a partire dalle 18, l’Aperitivo del Sorriso, con il vino gaudente e allegri stuzzichini nel Cortile della Cantina, chiuderà la prima giornata di appuntamenti tra gusto, natura, tradizione e divertimento.

Domenica 30 maggio si replica con tutte le attività a partire dalle 10 del mattino, sempre alla Cantina di Codevilla, dove arriveranno un coreografico apecar, che servirà gelati, waffle e altre dolcezze, e, dal pomeriggio, anche le danze della tradizione, la musica folk e i canti tipici di Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna con i Bandabrisca.



Informazioni per i visitatori

L’ingresso alla Cantina di Torrevilla è libero e gratuito.

Per partecipare a Cantine Aperte è necessario versare una quota di iscrizione di 15 euro che dà diritto a: “kit dell’enonauta” (con mappa, tascavino e calice di Cantine Aperte), degustazione di 3 vini (ulteriori degustazioni sono acquistabili in loco), visita alla Cantina e alla Torre Vinaria, accesso ai punti di degustazione vini “Sorridi e Degusta”, Aperitivo del Sorriso.

La cerimonia di inaugurazione della Big Bench, le camminate dalla Cantina di Codevilla alla Big Bench e i Giochi del Sorriso sono a partecipazione libera e gratuita.

La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata: lo staff si riserverà di contingentare gli ingressi per evitare assembramenti e garantire il pieno rispetto delle disposizioni sanitarie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 0383 77520 - 0383 373001, scrivere a bottega@torrevilla.it o visitare il sito www.torrevilla.it.



TORREVILLA è l’associazione di viticoltori punto di riferimento per la viticoltura oltrepadana da 114 anni. Riunisce 200 vignaioli che ogni giorno, con fatica e dedizione, si dedicano alla coltivazione della vite su oltre 600 ettari di terreno sparsi su nove comuni lombardi. Tra le più dinamiche realtà dell’Oltrepò Pavese vitivinicolo (circa 50.000 quintali di uve lavorate ogni anno e una produzione annua attorno ai 2.500.000 di bottiglie), Torrevilla rivendica con orgoglio il suo profondo legame con il territorio, la secolare esperienza tramandata di padre in figlio, e la voglia di guardare al futuro investendo in tecnologie e collaborazioni che rendano la viticoltura sempre più efficiente e sostenibile.

www.torrevilla.it