Deliveroo, a novembre superate le 250 città

Consegne dai supermercati in 14 Comuni • Non solo espansione territoriale. Cresce l’offerta dei supermercati: il servizio di consegna a domicilio di prodotti alimentari a sostegno degli italiani alle prese con la pandemia • Da giugno a settembre gli ordini dai supermercati aumentati in media del 26%, mese su mese. Il servizio attivo in 14 città: Roma al top • Lunedì e sabato i giorni preferiti per la “spesa” su Deliveroo: sulla App anche la possibilità di programmare gli ordini. Frutta, birra, uova e pollo i prodotti più ordinati

Deliveroo sempre più al fianco degli italiani. Di fronte alle nuove restrizioni causate dalla diffusione della pandemia, la piattaforma leader dell’online food delivery estende il proprio servizio a 16 nuove città, per arrivare entro fine novembre a quota 252 città raggiunte in tutta Italia dal servizio. E aumenta anche il numero dei supermercati presenti in piattaforma da cui è possibile ordinare prodotti alimentari a domicilio.



Per quanto riguarda le nuove città, il servizio di Deliveroo sarà disponibile, a partire da questa settimana, a Bellaria in Emilia-Romagna, Malnate in Lombardia e Moncalieri in Piemonte. A seguire, dal 12 novembre la piattaforma sarà attiva anche a Castelfranco Veneto in Veneto, Lentate sul Seveso e Busto Garolfo in Lombardia e Cuneo in Piemonte. Dal 19 novembre, l’espansione riguarderà Rovereto in Trentino Alto-Adige, Corridonia nelle Marche, Montecchio Maggiore in Veneto e Caresanablot in Piemonte. A seguire, dal 26 novembre Deliveroo sarà attivo anche a Spinea e Villabella in Veneto, Navacchio in Toscana, Pantigliate e Stradella in Lombardia.



Deliveroo potenzia dunque un servizio lanciato già ad aprile, nella fase più acuta del lockdown. La consegna dai supermercati - anche attraverso la possibilità di programmare gli ordini e riceverli in un determinato orario o giorno prestabilito - è possibile attraverso i marchi presenti in piattaforma, tra cui Fresco Market, ed è già attiva in 14 città.

Da giugno a settembre gli ordini dai supermercati hanno registrato una crescita media, mese su mese, del 26%. La città che ha dimostrato di apprezzare di più questo servizio è Roma, seguita da Milano e Pavia, con Firenze e Brescia che completano la TOP 5. I giorni della settimana che fanno registrare più ordini di prodotti alimentari su Deliveroo sono il lunedì e il sabato, con le uova, la frutta (in particolare, banane e avocado), birra e pollo in testa alle preferenze.



“Deliveroo è un servizio essenziale” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. “In questa fase così complessa, vogliamo essere un sostegno nelle città e nei territori nei quali operiamo non solo offrendo un servizio che è un’ancora di salvezza per i ristoranti, ma dando la possibilità agli italiani di utilizzare la nostra App anche per consegne da supermercati. In una fase così difficile, con le restrizioni che stiamo vivendo, ordinare comodamente da casa è un semplice gesto che, tuttavia, può fare la differenza tra le difficoltà di ogni giorno”.



“Grazie a Deliveroo riusciamo a servire i clienti anche per la spesa dell'ultimo minuto, oltre che attraverso i nostri punti vendita e il canale e-commerce” dice Giulia Corcos, Responsabile Commerciale Online di Fresco Market.



Le città raggiunte dal servizio di consegna di prodotti alimentari

1. Milano

2. Roma

3. Firenze

4. Pavia

5. Pistoia

6. Viterbo

7. Brescia

8. Frosinone 9. Livorno 10. Viareggio 11. Monza 12. Prato

13. Latina 14. Salerno



Deliveroo è un premiato servizio di consegna fondato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski. Collabora con oltre 80mila ristoranti e 60mila rider per garantire la miglior esperienza di consegna di cibo a domicilio al mondo. Con base a Londra, Deliveroo impiega 2.500 addetti nei suoi uffici in tutto il mondo e opera in più di 500 città in 12 Paesi tra cui Australia, Belgio, Francia, Hong Kong, Italia, Irlanda, Olanda, Singapore, Spagna,