Delivery Report 2021: cosa si ordina nel mondo secondo Glovo

Uno sguardo sulle abitudini dei consumatori analizzando gli ordini in 1.300 città e oltre 130.000 negozi e ristoranti locali

Cresce la voglia di piatti vegetariani (+71% rispetto al 2020) e haute cuisine (+350%). Sul podio la cucina italiana, seguita da quella giapponese e cinese.

La micro-spesa veloce di Glovo si fa sempre strada grazie ai magazzini urbani sparsi nelle città. Una crescita del 63% nel mondo e del 400% in Italia. Acqua, cubetti di ghiaccio e banane, gli immancabili del cestino della spesa dell’ultimo minuto.

Glovo trasporta anche tanto altro: dai fiori per San Valentino, ai documenti di divorzio (Montenegro), ma anche le extension per capelli a Roma.



I consumatori di tutto il mondo si affidano sempre di più al delivery. In primis per farsi consegnare a casa i piatti dai ristoranti più amati, ma anche per soddisfare qualsiasi esigenza nell’arco della giornata. Dal Delivery Report 2021 di Glovo, uno dei leader mondiali nella consegna multi-categoria, emergono nuove e consolidate abitudini di consumo: dal food delivery, alla spesa ma anche tanto altro, con la piattaforma spagnola diventata l’app per la città.



Food trend



Guardando gli ordini nel corso del 2021, pizza, hamburger e pollo sono stati i piatti più richiesti. A livello mondiale la cucina italiana siede sul podio, seguita subito dopo da quella giapponese e cinese. A livello di specialità il ramen ha sperimentato la più grande crescita con ordini che hanno superato il 295% rispetto all'anno precedente.



Dall’analisi degli ordini di food delivery affiora inoltre la voglia di piatti vegetariani, incrementati a livello mondiale del 71% rispetto al 2020. Cresce anche la presenza della haute cuisine con un aumento degli ordini del 350% da ristoranti stellati e premium per farsi viziare il palato da chef rinomati.



Voglie alimentari…chiamateci non lo diremo a nessuno



Alzi la mano chi non ha mai sperimentato la voglia di gelato oltre mezzanotte, oppure di dolci al cioccolato in un pomeriggio piovoso. Analizzando gli ordini del 2021 la domenica emerge come la giornata in cui si fanno ordini atti a soddisfare le voglie alimentari (in Italia la domenica questi ordini sono più del doppio rispetto a un normale giorno feriale). Tra i cibi più ordinati: pasticcini ripieni (eclair), i fartòn (tipico dolce di Valenza), i palatschinken, i churros e il gelato.



La spesa dell’ultimo minuto



Cresce anche il comparto della spesa che nell’anno appena concluso ha registrato un incremento degli ordini del 63% a livello mondiale e del 400% in Italia. Questo grazie anche alla rete di oltre 70 magazzini urbani distribuiti per il momento nelle grandi città (di cui 15 solo in Italia). Ci si affida a loro soprattutto per la spesa cosiddetta emergenziale: pochi ingredienti ma indispensabili nel momento preciso in cui si ordina. Acqua, cubetti di ghiaccio e banane emergono come gli immancabili del cestino della spesa dell’ultimo minuto.



Anything delivery: vuoi qualcosa, ti mando un Glovo!



Crescono nel 2021 anche gli ordini multi-categoria. Tra i primi posti della classifica troviamo i fiori con le rose e i tulipani che la fanno da padrone, soprattutto nel giorno di San Valentino, ma anche gli articoli per gli animali domestici.



C’è anche un ranking degli ordini più strani. In Montenegro un rider ha trasportato i documenti di divorzio; in Polonia, un amante del tè ha ordinato 732 bustine l'anno scorso, a Roma si sono fatti recapitare d’urgenza le extension per i capelli. Il più grande fan di Glovo si trova in Spagna e ha fatto acquisti per un valore di quasi 130.000€.





A proposito di Glovo



Glovo è una piattaforma che ti consente di ricevere e inviare qualsiasi prodotto all'interno della città. In Italia, il servizio è attualmente disponibile in oltre 450 città, coprendo sia le grandi piazze – Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Palermo, Catania, Bari, Genova, Verona – sia i comuni più piccoli. A livello internazionale, Glovo è presente in 26 Paesi. Per maggiori informazioni visita: https://about.glovoapp.com/en/



ph fonte ufficio stampa