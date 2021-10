Dentista in Albania nelle città di Tirana e Durazzo

Scegliere un dentista all’estero non è più un salto nel vuoto, oggi grazie alle informazioni nei social network, alle recensioni e ai forum che parlano di dentisti in Albania, si possono scegliere le cliniche migliori senza rischi.

Sempre più spesso si sente parlare di cliniche dentali all’estero, le nazioni dei Balcani sono sempre in prima linea. La Croazia è stata la prima ad aprirsi verso l’Italia, la vicinanza alle regioni del Nord le ha permesso di ottenere un successo del tutto considerevole. Successivamente altri stati hanno emulato il successo della Croazia nel settore delle cliniche dentali, per esempio Romania e Moldavia, anche questi 2 stati sono attrattivi per il paziente italiano che vuole affidarsi ad un dentista estero al fine di risparmiare. Dal 2015, si registra una forte crescita dell’Albania, Tirana e Durazzo sono diventate 2 città con un buon numero di Cliniche Odontoiatriche. La maggior parte di queste, lavora quasi esclusivamente con pazienti italiani. A contrario degli altri stati, precedentemente menzionati, in Albania non serve nessun tipo di interprete, questo grazie al fatto che l’85% della popolazione parla e scrive italiano. Specialmente per gli italiani, non più in giovane età, il fatto di recarsi all’estero in una nazione dove chiunque parla italiano, è molto rassicurante. Specialmente nella città di Durazzo, si parla italiano praticamente ovunque, anche nelle cliniche dentali, vi sono medici che hanno fatto studi in Italia. Vi sono cliniche dentali dove i medici si sono laureati presso l’Università di Tor Vergata a Roma, quest’ultima ha anche un distaccamento a Tirana il cui nome è Università Nostra Signora del Buon Consiglio.

Per l’Albania, avere una facoltà di medicina a Tirana, gestita da professori e medici italiani, è motivo di orgoglio ed allo stesso tempo di crescita delle professioni e delle competenze.

Ma venendo alle cliniche dentali, va ricordato che andare in Albania è molto più semplice di quello che sembra, anche se non è uno stato Membro della Comunità Europea, ai cittadini italiani è garantito l’ingresso anche con la sola carta d’identità italiana.

Per andare in Albania senza spendere una fortuna, oggi sono a disposizione voli aerei low cost da quasi tutti gli aeroporti italiani. Per esempio Torino, Milano, Genova, Bergamo, Verona, Treviso, Venezia, Parma, Pisa, Bologna, Roma, Rimini, Firenze, Bari, Pescara, Napoli sono città collegate con l’aeroporto di Tirana con voli aerei giornalieri o settimanali.

Chi abita in Puglia, spesso sceglie il traghetto che collega Bari con Durazzo, attraversando la notte e sbarcando alle 8,30 del mattino, rende possibile essere in clinica già il mattino dell’arrivo.

Venendo alle cure dentistiche in territorio albanese, è giusto ricordare che oggi, a contrario del passato, il paziente è tutelato dalla rete internet. Ci si può documentare sulle cliniche dentali che lavora bene e quello che lavorano male, attraverso i social network si possono leggere le recensioni sui dentisti in Albania che possono fare al caso nostro, evitando di fatto la possibilità di sottoporsi a cure dentali presso cliniche poco professionali. Anche i forum che parlano di cure dentistiche in Albania, spesso, danno rassicurazioni sulle cliniche odontoiatriche che lavorano con serietà ed allo stesso tempo, danno avvertimenti su quelle dove sarebbe meglio non andare.

Difficilmente un italiano si reca in Albania per curare una semplice carie o per un’otturazione, la maggior parte delle persone sceglie un Dentista a Durazzo o Tirana per cure più complesse. Nella città di Durazzo vi sono cliniche specializzate in implantologia dentale, la maggior parte di queste utilizza fornitori di impianti in titanio made in Italy o Germany, spesso troverete anche medici italiani che si trovano in clinica per coordinare lo staff ed assicurarsi che vengano rispettati tutti i protocolli medici. Ci si domanda spesso quanto costi un dentista in Albania, a questo quesito non vi è una sola risposta poiché per procedere alla sistemazione dei denti vi sono tecniche diverse tra loro che prevedono l’utilizzo di materiali di qualità differenti. Per esempio si può ricorrere alla ricostruzione dentale utilizzando resine e cementi più o meno costosi e spesso di conseguenza più o meno longevi. Nell’ambito delle corone dentali, spesso chiamate capsule, vi possono essere le metallo ceramica e quelle in zirconio, le ultime sono le più costose e le più adatte per il dente singolo, mentre quelle in porcellana o ceramica sono adatte per ponti a più denti.

Negli ultimi anni l’evoluzione dell’implantologia, ha reso possibile svilupparsi in modo molto forte, la richiesta di protesi ALL ON 4, ALL ON 6 e ALL ON 8. Ma cosa sono queste protesi?, si tratta di protesi totali dove il paziente decide si sottoporsi all’implantologia, dove vengono applicati 4,6 oppure 8 impianti che sosterranno l’intera arcata dentale, arcata che verrà applicata con gengiva finta e denti in resina, metallo ceramica o zirconio.

Durazzo è la città per eccellenza del turismo dentale, ovvero il posto dove il paziente e il suo accompagnatore, possono rimanere in albergo durante il periodo delle cure dentistiche senza doverlo pagare. Solitamente, a seconda del preventivo, al paziente viene garantito un certo numero di giorni in albergo, spesso il paziente, per i giorni eccedenti può usufruire delle convenzioni tra clinica e albergo, in tal modo può rimanere in albergo con 25-30€ a camera per notte, in Albania le camere si pagano per notte e non per persona, in caso di persone nella stessa camera il prezzo va diviso per 2.

Perché scegliere un dentista in Albania in alternativa ad altre soluzioni? In verità non esiste una risposta assoluta, ma è sicuramente certo che il passaparola e le recensioni positive sulle cliniche, sono dei buoni punti sui quali partire. Tirana o Durazzo? Molto dipende da cosa si cerca, spesso la gente preferisce rimanere al mare e rilassarsi in spiagge durante il tempo libero a disposizione, mentre altri preferiscono la capitale albanese per la vita notturna. Entrambi le città sono a 25 minuti dall’aeroporto, sia che si vada in centro a Tirana che si decida per Durazzo il tempo non cambia.