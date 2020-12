Di mela e bergamotto, il palato è ghiotto: Leni's presenta la spremuta di mela con bergamotto

La dolcezza delle mele Leni’s incontra la freschezza agrumata del bergamotto, un vero principe degli agrumi, dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, per creare la Spremuta di Mela con Bergamotto Leni’s… una super spremuta very gut e sehr cool!

Nel cuore delle Dolomiti, in un territorio montano incontaminato e fiabesco, le mele Leni’s vengono coltivate, raccolte e lavorate with Liebe. La passione e la vocazione alla melicoltura, tramandate di generazione in generazione, sono i valori che caratterizzano queste terre in grado di far nascere Äpfel uniche dal sapore singolare.

La straordinaria escursione termica tra giorno e notte, l’aria fresca d’alta quota, il sole che riscalda e illumina i meleti per oltre 300 giorni all’anno danno origine a frutti dalla qualità superiore, prelibati, esclusivi.



Ottenuta da una originale combinazione di mele e bergamotto, la Spremuta di Mela con Bergamotto Leni’s è la bevanda perfetta per chi ama i sapori mediterranei.

Realizzata solo con le migliori mele di montagna, la Spremuta di Mela con Bergamotto Leni’s è ottima da gustare in purezza o diluita con acqua per dissetare ogni palato e scoprire come il principe degli agrumi riesca trasformare la dolcezza delle mele d’alta quota in travolgente freschezza.



La Spremuta di Mela con Bergamotto in bottiglia in vetro da 1 litro è in vendita nella distribuzione moderna



LENI’S

Dall’esperienza VOG Products, leader mondiale nella lavorazione delle mele, è nata Leni’s Mele With Liebe, la linea di prodotti a base di mela 100% italiani, 100% fatti con amore in Trentino-Alto Adige. Leni’s è la filiera italiana della mela completa, controllata e di prima qualità che raccoglie le mele più buone e famose d’Italia: Val Venosta, Marlene, Melinda e la Trentina. Le spremute Leni’s e i suoi spicchi di mela già lavati e tagliati, sono distribuiti in Italia in GD e GDO e nel mercato internazionale.