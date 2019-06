“DICO LA MIA” format/web ideato dal Management Vip/tv Salvo de Vita trasmesso in diretta streaming su Facebook, a breve scenderà nelle piazze.

Dopo il successo riscontrato “DICO LA MIA” format/web ideato dal Management Vip/tv Salvo de Vita trasmesso in diretta streaming su Facebook, con l’intento di offrire un’ulteriore fonte d’informazione facilmente fruibile, con una peculiarità, la possibilità di interagire direttamente da casa temi attuali quali il bullismo, la violenza sulle donne e la violenza sugli animali.

A breve scenderà nelle piazze per dare, a chiunque ne senta la necessità, la possibilità di essere protagonista assoluto davanti ad una telecamera e portare alla luce realtà e problematiche che la società sembra ignorare.

Il tutto verrà registrato e trasmesso su Tg7 Basilicata e Siderurgika TV.



Per chiunque fosse interessato a partecipare contattare lo staff.