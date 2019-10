Dico No alla Droga Puglia incontra i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” di Bari

Gioco contro le dipendenze durante la settimana di contrasto alla povertà educativa.

Martedì mattina i volontari dell’associazione di volontariato contro le droghe, Dico No alla Droga Puglia, hanno organizzato, assieme all’associazione Save the Children di Bari un’attività sportiva di prevenzione riservate a centinaia di studenti del Duse di Bari. Un progetto quello delle attività nelle scuole che sta portando a notevoli risultati di prevenzione, grazie ad una diffusione di modelli di conoscenza e consapevolezza.



L’evento si inserisce nel contesto delle attività per la settimana di contrasto alla povertà educative, infatti lo scopo di Dico NO alla droga Puglia è proprio quello di fare prevenzione attraverso la corretta informazione.



In Italia ci sono 1 milione di bambini che non hanno gli strumenti per un’istruzione adeguata ed è per questo che l’evento è inserito nel progetto di Save the Children “Illuminiamo il Futuro” ed è stato deciso di parlare di droga dando come adeguato sostituto al divertimento, lo sport.



All’inizio dell’attività i volontari hanno mostrato dei video sull’abuso di alcol, marijuana e sulle altre droghe più in generale. In seguito è avvenuto un torneo di pallavolo e un torneo di calcio tra i ragazzi della scuola dove tutti hanno indossato la maglietta iconica dell’associazione.



Per terminare i giovani studenti hanno firmato la promessa di impegnarsi a combattere per un mondo libero dalle droghe.



La presidente dell’associazione, Avvocato Barbara Fortunato, sottolinea che “L’arma più efficace nella guerra alle droghe è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.



Un gruppo di grande valore quello della sede pugliese dell’associazione contro le droghe, che sta portando avanti con grande forza e determinazione uno scopo di prevenzione per rendere la nostra una società migliore e per questo continueranno numerose attività di prevenzione nel periodo invernale in tutta la regione.



Ufficio Stampa

Dico No alla Droga Puglia