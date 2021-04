Realizzata da Marche Teatro/Teatro del Canguro per i più piccoli.

MARCHE TEATRO



Da giovedì 22 aprile parte la miniserie gratuita a puntate sul web DIECI PICCOLI CONIGLI, realizzata da Marche Teatro/Teatro del Canguro per i più piccoli.



In perfetto stile giallo, i bambini giocheranno online con il protagonista, il Coniglio Guglielmo, che per l’occasione vestirà i panni dell’investigatore impegnato a risolvere il mistero della scomparsa dei dieci piccoli conigli. Ad aiutarlo nelle indagini, il suo migliore amico, l’orsetto Arturo.







Saranno i bambini ad identificare il colpevole e potranno comunicarlo via mail all’indirizzo info@teatrodelcanguro.it per tutta la durata del gioco.



In ogni puntata una nuova sparizione fino a che il 4 maggio sarà finalmente fatta luce sul caso.



Le puntate saranno pubblicate sul sito del Teatro del Canguro www.teatrodelcanguro.it, accessibile anche dal sito di Marche Teatro (nello spazio mt-spazio-on-line) dalle ore 15:00 nei giorni: giovedì 22 aprile, martedì 27 aprile, giovedì 29 aprile, martedì 4 maggio.







INFO: 071 82805 info@teatrodelcanguro.it www.teatrodelcanguro.it