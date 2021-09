Digital Kit for School: nuove proposte gratuite per gli insegnanti

Dalla lotta al cambiamento climatico passando per la fisica e il legame tra percezione e visione, l'offerta di Fondazione Golinelli si amplia con nuove proposte gratuite per docenti di tutta Italia.

Fondazione Golinelli amplia, con tre nuove proposte, l'offerta dei Digital Kit for School, un programma di attività gratuite sulle STEAM che ha già coinvolto piú di 1000 insegnanti in tutto il Paese. Dalla lotta al cambiamento climatico passando per la fisica e il legame tra percezione e visione, docenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado potranno proporre i kit a studentesse e studenti, in classe o a distanza, valorizzando le potenzialità del digitale.

«Con l'avvento della pandemia Fondazione Golinelli ha intensificato il dialogo con dirigenti scolastici e insegnanti di tutta Italia, cercando sin da subito risposte rapide ed efficaci agli ostacoli posti dalla didattica a distanza - dichiara Eugenia Ferrara, vice direttore di Fondazione Golinelli. - Tra le difficoltà espresse dai docenti del nostro network quelle più ricorrenti riguardavano la carenza di strumenti didattici flessibili, che potessero garantire continuità nel passaggio dai momenti di DAD a quelli in presenza ma anche continuità nel lungo periodo e soprattutto che aiutassero ad alimentare nelle studentesse e negli studenti l'interesse e l'entusiasmo per lo studio, sopperendo, almeno parzialmente, alla mancanza di attività pratiche e laboratoriali che sono indispensabili nell’apprendimento delle discipline STEAM. È da qui che nascono i Digital Kit for School di Fondazione Golinelli che uniscono la flessibilità e la semplicità di utilizzo alla ricchezza di contenuti scientifici e tecnologici, sempre secondo un approccio STEAM personalizzato e inclusivo.»



I nuovi percorsi sono:

- Climate Change: sfide e opportunità di apprendimento. La sfida del cambiamento climatico offre infinite opportunità di apprendimento, dall'analisi delle diverse variabili coinvolte (fisiche, biologiche, umane), allo sviluppo del pensiero critico e delle capacità di alfabetizzazione scientifica, all'esplorazione delle molteplici fonti di informazione. In questo percorso saranno proposti materiali riguardanti contenuti e obiettivi collegati all'Agenda 2030 dell'ONU per realizzare attività didattiche che avviino un processo di sensibilizzazione tra le studentesse e gli studenti.

- Sperimentare la fisica: il principio di Archimede. La comprensione della fisica deve avvenire innanzitutto attraverso l’osservazione dei fenomeni e la capacità di porsi le domande giuste, ancor prima delle risposte. Sono infatti le domande giuste che individuano e focalizzano le caratteristiche di ciò che si sta osservando, e che permettono di formulare ipotesi da mettere alla prova tramite esperimenti. I materiali proposti daranno la possibilità di comprendere la fisica alla base del principio di Archimede.



- Percezione e visione. Un viaggio, con immagini, video e quiz dedicati al tema della percezione della visione, per comprendere il significato delle immagini come rappresentazione fisica o astratta della realtà, per capire come si stimolano le nostre capacità visive e mnemoniche, come funziona il nostro occhio e, soprattutto, il nostro cervello nell’elaborazione delle cose che osserviamo.



Il Digital Kit consente di accedere a un primo livello per scaricare materiali di approfondimento da utilizzare in classe. Per un supporto più avanzato è possibile iscriversi a un secondo livello ed entrare a far parte di una community tematica virtuale, interagire con i formatori e con gli esperti, ricevere ulteriori approfondimenti e l’attestato delle attività svolte con la classe.

Il Digital Kit offrirà a breve anche la possibilità di fruire di una selezione di webinar su temi quali i virus e l’impatto che hanno sulle nostre vite, le nuove frontiere della scienza come l’epigenetica, l’ibernazione come strategia per scoprire nuovi mondi e le recenti scoperte di astrofisica in Italia.



Per maggiori informazioni e affiliazioni ai Digital Kit for School è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Fondazione Golinelli