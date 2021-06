Digitale, sostenibilitá, innovazione e internazionalizzazione: i quattro topic della quarta edizione del Food & Wine Tourism Forum 2021

Il 1° giugno 2021 si è svolta la presentazione e l'anteprima del Forum nella sede di Identità Golose Milano Sono intervenuti: Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit, Luca Romozzi, Commercial Director Tourism, Italy, Mediterranean & East Europe per Sojern, Andrea Alemanno, Principal IPSOS Strategy3 e Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose. Mauro Carbone, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Roberta Milano, direttore scientifico Food & Wine Tourism Forum i moderatori.

Presentata, in presenza e online, la quarta edizione del Food & Wine Tourism Forum nella sede di Identità Golose Milano. Un’anteprima dell’evento dal tema “Il futuro del turismo enogastronomico” con l’intervento di Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit, Luca Romozzi, Commercial Director Tourism, Italy, Mediterranean & East Europe per Sojern, Andrea Alemanno, Principal IPSOS Strategy3 e Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose.

Mauro Carbone, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Roberta Milano, direttore scientifico Food & Wine Tourism Forum, hanno moderato l’incontro.



Il Forum rappresenta un momento di riflessione, stimolo e formazione sulle sfide che il turismo enogastronomico deve affrontare. Sfide che cambiano e diventano più complesse soprattutto in un’epoca che sta trasformando le persone, e i valori, le dinamiche economiche e le prospettive di sviluppo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha identificato, anche nel turismo, due driver fondamentali: sviluppo digitale e sostenibilità. Sono gli stessi temi sui quali il Forum si è posizionato nelle edizioni precedenti e, ancor di più, nell’edizione di quest’anno.

Gli interventi di oggi hanno introdotto i quattro topic del Forum: digitale, sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione.



Il forum si svilupperà nell’arco di un mese dal 1° giugno al 1° luglio con cinque appuntamenti di conference dedicate alla visione e declinate in base ai topic e con un ciclo di webinar formativi focalizzati sul potenziamento della comunicazione digitale nel turismo, nelle experience e nella ristorazione. Le conference sono aperte a tutti, mentre i webinar sono riservati agli operatori della zona di Langhe, Monferrato e Roero.



Conference del Food & Wine Tourism Forum 2021.

Martedì 1° giugno, dalle 11.00 alle 12.30, evento in presenza e online sulle tematiche del Forum, cioè digitale, sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione, dal titolo “Il futuro del turismo enogastronomico”, con gli interventi di: Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose, Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit - Agenzia nazionale del turismo, Luca Romozzi, Commercial Director Tourism, Italy, Mediterranean & East Europe, Sojern e Andrea Alemanno, Principal – Ipsos Strategy3.

Giovedì 10 giugno, dalle 17.00 alle 18.30, evento online sulla tematica della sostenibilità dal titolo “Sostenibilità e turismo enogastronomico: un legame inscindibile”, con gli interventi di Antonio Pezzano, esperto in tourism destination management e di Andrea Casadei, Business Developer & Strategies H-FARM SPA.

Giovedì 17 giugno, dalle 17.00 alle 18.30, evento online sulla tematica dell’internazionalizzazione dal titolo “Verso il forum mondiale del turismo del vino”, con l’intervento di Alessandra Priante, direttrice Europa dell’UNWTO – Organizzazione Mondiale del Turismo

Giovedì 24 giugno, dalle 11.30 alle 13.00, evento online sulle tematiche dell’innovazione e dell’internazionalizzazione dal titolo “Sguardo verso est”, con gli interventi di: Sofia Canali, Senior Business Development Manager - Destination Marketing at Trip.com Group, Paola Casagrande, direttore Coordinamento Politiche Fondi Europei Regione Piemonte, Enrico Plateo, Business Development Director in Europa per Tencent International Business Group e Andrea Canapa, esperto turismo cinese e consulente progetto Smart China della Regione Toscana

Giovedì 1° luglio, dalle 17.00 alle 18.30, evento in presenza e online sulle tematiche dell’innovazione e della sostenibilità dal titolo “Comprendere per innovare”, con gli interventi di: Roberta Garibaldi, key note speaker, consultant, professor: food tourism, Paolo Iabichino, scrittore, pubblicitario, direttore creativo, fondatore Osservatorio Civic Brands con Ipsos Italia, maestro Scuola Holden e Francesco Tapinassi, direttore scientifico BTO e direttore Toscana Promozione.



Webinar del Food & Wine Tourism Forum 2021.

Lunedì 7 giugno, dalle 17.00 alle 18.30, evento online dal titolo “Food, wine e turismo: Instagram, lo strumento di marketing fondamentale” con la docente Chiara Ercini, social media manager, docente I.E.D. e travel blogger.

Lunedì 14 giugno, dalle 17.00 alle 18.30, evento online dal titolo “To tell a story” con la docente Mafe de Baggis, digital strategist.

Lunedì 21 giugno, dalle 17.00 alle 18.30, evento online dl titolo “Facciamola bella, divertente e facile” con la docente Bargara Sgarzi, giornalista, docente, consulente per social media e comunicazione digitale.

Lunedì 28 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, evento online dal titolo “La SEO di oggi” con il docente Elia Zanon, head of SEO, MOCA Interactive.



“Sull’onda del grande successo delle precedenti edizioni, l’Ente Turismo con il suo staff e i partner, presentano un evento di grande impatto in un momento cruciale per il settore turistico. - ha dichiarato Luigi Barbero, Presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - Il Forum mette in vetrina le innovazioni digitali e le prospettive utili a tutti gli operatori della filiera attraverso proposte e idee per sviluppare progetti per una ripartenza ottimale.



“Nell’immaginare la prima edizione del Forum, con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, abbiamo intuito due chiavi di sviluppo indispensabili per il turismo enogastronomico: innovazione e sostenibilità. - ha dichiarato Roberta Milano, direttore scientifico del Food & Wine Tourism Forum - Ora che il mondo ha conosciuto un'accelerazione digitale pari a 7 anni e dopo che il PNRR ha indicato i due pilastri della ripresa, continuiamo su questa strada sempre più convinti. Servono esempi, contaminazioni e visioni per colmare il gap, sia tecnologico sia creativo, del nostro Paese e velocizzarne la ripresa”.



Interventi in breve

2021



Luca Romozzi, Commercial Director Tourism, Italy, Mediterranean & East Europe per Sojern

I dati Sojern delle ricerche e delle prenotazioni online, indicano una netta ripresa rispetto al 2020. Le ricerche dei voli verso l’Italia stanno recuperando più velocemente rispetto agli hotel. Un segnale positivo secondo la logica per cui prima si segue la destinazione e poi dove alloggiare. Ogni 2 ricerche hotel in Italia, una riguarda l’estate. In particolare, rispetto allo scorso anno, per il turismo interno si registra un + 255% per giugno, + 287% per luglio e + 222%per agosto.

Il Domestico è il primo mercato a partire ma potremo aspettarci positive sorprese soprattutto dall’Europa. Infatti, il 71% dei turisti alla ricerca di un hotel italiano sono entro gli 800km di distanza: un ampliamento del “turismo di prossimità” che dimostra sia la maggiore attrattività dell’Italia rispetto alla media EU (inferiore al 60%), sia la concreta possibilità di veder tornare gli stranieri almeno nel nord Italia.

Tra i trend emergenti si parla riscoperta del local e di ReLuxury, un concetto di lusso che si trasforma e che sembra essere rappresentato oggi proprio da sostenibilità e contatto con la natura.

Oggi i big data e le nuove tecnologie hanno reso le informazioni, anche quelle predittive, molto più accessibili. Le DMO possono sfruttarle per strategie mirate aumentando l'efficacia delle azioni promozionali in un approccio “data-driven”.



Andrea Alemanno, Principal IPSOS Strategy3

Secondo i dati Ipsos la gran parte degli italiani conosce il concetto di Sostenibilità (72%) e di questi il 37% afferma di conoscerlo molto bene. Le persone si sentono sempre più responsabili: l’82% degli italiani pensa che i cambiamenti climatici dipendono largamente dalle attività umane e l’80% ritiene che ci sarà un disastro ambientale se non cambieremo rapidamente abitudini. Una fotografia che ha effetti sulle scelte anche in ambito turistico: il 51% degli intervistati si considera un consumatore attento alla sostenibilità e un 44% pensa che le aziende/marche non stiano facendo abbastanza per la sostenibilità nel travel. E a livello mondiale è pari al 45% la volontà di ridurre i voli aerei trasformando un comportamento di necessità in un cambiamento permanente.

Rispetto alle vacanze nei prossimi 5 anni, i principali items risultano qualità (dei ristoranti e della cucina) e flessibilità; scende il lusso in senso classico. L’Italia è comunque la vacanza sogno per i turisti nel mondo ed è considerata, dopo Canada, Germania e Australia, tra i paesi ‘sostenibili’, trainata dalla propria qualità della vita. La ristorazione italiana conferma la sua forte attrattività sia per gradimento, sia per frequentazione: il 70% degli intervistati in diciannove Paesi e l’86% tra i ceti elevati, dichiara di aver pranzato o cenato in un ristorante italiano nell’ultimo anno (ricerca Be-Italy 2020).



Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose

Meno selfie, più cucina e più vino nella ristorazione del dopo pandemia, il titolo dell’intervento di Paolo Marchi. Meno selfie sta per meno foto carine e leziose, dove tutto è bene in ordine, dove è evidente l’aiuto di un ufficio di pr. Vorrebbe vedere più foto con un significato, che facciano capire che chi l’ha scattata ha anche masticato quel piatto. Magari la luce non è perfetta e arriva dalle spalle del soggetto (e succede sovente, e ha dell’incredibile perché in fotografia la luce incide moltissimo sul risultato finale), magari quel certo dettaglio poteva essere fissato meglio, ma l’accetto lo stesso se, comunque, mi racconta un piatto, un cuoco, una cucina e una sala al lavoro. Rinascere professionalmente, dopo oltre un anno di pandemia, vuole dire verità, sostanza, idee concrete, piatti e bicchieri veri.



Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit

In questi mesi Enit ha lavorato molto sulla raccolta ed elaborazione dei dati internazionali e alla comunicazione ai media, anche con campagne di riposizionamento e di brand content. Le attività di ENIT sono mirate a spingere le prenotazioni dai Paesi da cui è possibile muoversi, come ad esempio quelli di prossimità, che stanno rispondendo positivamente, secondo gli indicatori digitali e di qualità. In questo senso, un grande impatto internazionale ha avuto l’annuncio di Mario Draghi che già il 4 maggio ha anticipato la novità del “green pass”, con conseguente aumento delle ricerche e delle prenotazioni verso l’Italia.

È proseguita anche l’attività di accompagnamento alle imprese del turismo, per non perdere le relazioni sui mercati e con gli interlocutori internazionali.

Riguardo alle prossime tendenze, la ricerca di valore accomuna tutte le tipologie di turista, al di là della disponibilità di spesa. Non si tratta solo di valore economico, ma anche di territorio. Nulla, come il turismo dell’enogastronomia lo crea e può accompagnare esperienze di valore, che diventano motivazioni di viaggio. L’enogastronomia deve rimanere al centro della narrazione e delle esperienze della destinazione Italia, così come il tema della sostenibilità, nei prossimi mesi, quando ci sarà la possibilità di accogliere turisti extra-europei.











