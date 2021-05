Dimmi Dove Sei… Regista Michele Conidi

Da un’idea di Michele Conidi e di Giorgia Floridi, prende forma questo progetto cinematografico che vede al centro della vicenda i coniugi Francesca (Giorgia Floridi) e Michele (Michele Conidi), con i piccoli Gioia e Domenico (i fratellini Colantuono)

Intorno a questa famiglia gravitano le figure di Fabio (Fabio Bosco), fratello di Francesca, sua figlia Siria (Siria Buonocore) e Lorena (Pepita Currenti), collega d’ufficio di Michele, che si rivelerà esser la chiave di volta della storia, il cortometraggio descrive la quotidianità di una famiglia qualsiasi, la cui serenità viene turbata da spiacevoli episodi e, con una nota garbata, intende risvegliare la coscienza di chi rimane inerte e troppo spesso diviene spettatore della propria vita







a colonna sonora originale è affidata al cantautore Walter Sciortino, i cui brani, due in lingua spagnola (“Los Pasos de la Noche” e “Donde Estarás”) e l’omonima “DIMMI DOVE SEI”, accompagnano idealmente ogni frangente, rendendo più palpabile l’atmosfera.



Diretto da Michele Conidi, ideato e scritto da Michele Conidi e Giorgia Floridi, riprese di Davide Fois – Non solo Video, montaggio e color curati da Michele Conidi – Non solo Video



DIMMI DOVE SEI – CON IL REGISTA MICHELE CONIDI



Si ringrazia la FRIMM IMMOBILIARE SALARIA, nella persona di Roberto Cianchi, Caffetteria e cucina ALLEUR, nella persona di Cristian Casini, per la gentile concessione delle location, Massimo Meschino Presidente della MTM EVENTS, responsabile regionale del concorso Nazionale “Una Ragazza per il Cinema” Lazio e Molise, e Patron del concorso Nazionale “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo”







Michele Conidi



Regista di Spot, Videoclip, Cortometraggi, Film, Eventi e di due Concorsi Nazionali di bellezza e talento.Speaker e conduttore di Radio Effetto Stereo e Belva del Web, alla fine degli anni ’90 ha inizio la sua carriera cinematografica, come Titolista nel 2004 comincia a realizzare Videoclip per giovani artisti e l’anno successivo fonda la Web Radio ’80Ricordi Cura la Regia di grandi eventi, realizza alcuni spot contro l’abbandono degli animali (tra cui “Combatti anche tu”, “Mi fa un baffo il gatto nero” e “Natale con Joy”), patrocinati da Roma Capitale, CulturAmbiente, CulturAmbiente Animals, Earth e Guardie Zoofile Roma.



Nel 2018 realizza uno dei suoi lavori più complessi e impegnativi, il Fan Movie “La Tomba di Evan”, con il sostegno di Tomb Raider Italia.



Nel 2019 scrive e dirige un cortometraggio sulla diversità e il bullismo, “Cinque minuti ancora”, in gara al David di Donatello, al Vulcano Film Festival ed altri Concorsi, negli anni ha realizzato molte Parodie Musicali, all’inizio come Belva del Web e, successivamente, rappresentando il suo marchio “Non solo Video”. sempre nei panni di Belva del Web, crea un nuovo Format, “Domande da Belva”, in cui rivolge domande dalle risposte improbabili, all’interno di eventi e fiere, fino ad oggi, le sue opere hanno ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui i Premi “San Francesco 2013” (in qualità di Artista di Pace), “Internazionale Mediterraneo 2015” e “Thomas Moore 2018”.







A seguito del recente “DIMMI DOVE SEI…”, è attualmente impegnato nella realizzazione di diversi lavori, tra cui un cortometraggio sulla disabilità.



Dopo aver sempre ricoperto ruoli professionali decisamente lontani dal mondo dello spettacolo, nel 2016 si ritrova per caso a calcare un set come generico… e le piace, da qui, l’iscrizione alle varie agenzie di casting che operano su Roma e conseguenti felici giornate di set cinematografici e televisivi, anche come figurazione speciale, nel frattempo, si diletta in diversi video divertenti per Youtube, attraverso i quali scopre anche una vena comica.



Nel Febbraio 2017, prende parte ad una nota trasmissione TV della Mediaset, come protagonista di puntata e capisce quanto, svestirsi della propria personalità per diventare altro, la faccia sentire completa, riconoscendo un amore smodato per quel mondo che, probabilmente, le era sempre appartenuto, in seguito, prende parte ad alcuni lavori cinematografici, in ruoli più o meno piccoli, di registi emergenti e non, tra cui Andrea Pierini, Mirko Alivernini, Chiara De Angelis, Fabio Bosco, il quale, nel 2020 la vuole protagonista del suo cortometraggio a sfondo sociale “Il Padre” e, in ultimo, Michele Conidi, con cui gira un cortometraggio divertente in occasione di San Valentino 2021 ed il recente “DIMMI DOVE SEI…”, in cui è Attrice Protagonista, oltre a collaborare nel Soggetto e nella Sceneggiatura.



Pepita Currenti



Appena maggiorenne, calca il palco del Teatro dell’Opera, con un piccolo ruolo, in “Pagliacci”, diretto da Franco Zeffirelli. In seguito agli studi teatrali presso Scuola di Recitazione del Prof. Fersen ed il “Circo a Vapore”, diviene Attrice di Teatro d’Autore: “La Pasquetta dell’Eretino” e “Il Fringuello e la Cornacchia”, entrambi di Mauro Felici.



Sempre come Attrice, prende parte alle fiction di ricostruzione dal vero, all’interno del programma di Rai 2, “Detto tra noi”, di Candid Camera per “Libero”, sempre di Rai 2 e per “Camera a richiesta”, di Canale 5. Fondatrice e Capocomico della Compagnia Teatrale “Le Pepite Saporite”, autrice e Regista teatrale di due commedie patrocinate dal Comune di Roma, “W i sogni dei bambini” (2017) e “Il Tesoro dei Pirati” (2018). Cabarettista e Comica in “SCQR”, condotto da Antonio Giuliani, programma Sky in prima serata, ospite in vari show, di artisti famosi, come lo stesso Giuliani, Matteo Bruceketta, Massimo Bagnato, Gianfranco Phino, Oscar Biglia ed altri, attrice in cortometraggi comici e drammatici di autori vari e conduttrice Web TV su “Alipress” di trasmissioni di intrattenimento







Fabio Bosco



Scopre l’amore per la recitazione e la scrittura a 40 anni.



Per la prima volta, ad una festa di Carnevale, veste i panni di Nico Giraldi (alias Tomas Milian), nei quali si scopre a proprio agio, dando vita al personaggio cardine del suo percorso artistico, qualche tempo dopo, si iscrive al laboratorio teatrale, in Roma, di Emiliano Luccisano, che frequenta per due anni, portando in scena due spettacoli di alto livello, mentre affina il suo Nico Giraldi, prende parte a diversi film, come figurazione speciale e non, tra cui “Notti magiche” di Paolo Virzì (2017) e “1993” di e con Stefano Accorsi (2018), nello stesso periodo, veste i panni di protagonista, in due cortometraggi del regista emergente Gianluca Carrabba e rientra nei cast del Fan Movie di Michele Conidi e di due film del regista di Cinema Indipendente Mirko Alivernini.



Nel 2019, prende parte alla trasmissione “Cucina di Borgata”, su Canale 10, con l’imitazione dello stesso Nico Giraldi e di Alessandro Borghese, aggiungendo “Edoardo Spinelli, regista horor”, di sua creazione, da lì, l’input a dar vita a nuovi personaggi, reali e non, tra i quali la parodia di Gianfranco Funari, “Simone er mago der sifone”, “Don Vito” e “Osvaldo il meccanico”, contemporaneamente inizia a frequentare eventi in piazza e teatri romani, più o meno importanti, a partire dal celebre Seven Show, fino a raggiungere la Svizzera Ticinese, con lo spettacolo dal titolo “Nico racconta Roma”. Oltre che nei testi comici, comincia ad affiorare la passione per la drammaturgia, che presto traduce in progetti, di cui cura la sceneggiatura, primo tra tutti “Il Padre”, in cui esordisce come regista.







Siria Buonocore



Giovane Modella con la passione per il Cinema, Finalista regionale nel Concorso Nazionale di Talento e Bellezza “Una Ragazza per il Cinema 2020”, ha sfilato e posato per vari Brand, oltre al recente Cortometraggio “DIMMI DOVE SEI…”, ha fatto parte del cast della serie TV “Romanzo famigliare”, diretta da Francesca Archibugi ed è intenzionata a proseguire gli studi per affinare la sua tecnica recitativa.







Gioia e Domenico Colantuono



Entrambi vincitori del Concorso Nazionale “Un Bambino per lo Spettacolo 2020”, calcano per la prima volta un set nel cortometraggio “DIMMI DOVE SEI…” Domenico attualmente frequenta un corso di recitazione







Walter Sciortino



Sin dalla tenera età manifesta una particolare sensibilità musicale e all’età di 15 anni risale il primo approccio alla chitarra, che diviene un caposaldo del suo repertorio artistico, accompagnandolo dal suo primo brano (“Una Frase Senza Senso”, da lui scritta, composta ed interpretata a soli 16 anni) fino ad oggi, dal 1998 comincia ad esibirsi nei locali romani, con cover e brani di sua creazione e, nel 2004, prende parte al “Festival di Castrocaro Terme”, posizionandosi semifinalista con “Se Fossi Qui”, dal 2005, l’amore per la Seconda Arte trova espressione attraverso differenti generi musicali ed il cantautorato nostrano, viene affiancato dai ritmi latini.



In seguito ad aver ricevuto riconoscimenti autorali e di composizione in Festival Nazionali, avvia una Collaborazione Internazionale con il cantautore Ale Ortega, attraverso il quale rende visibili le sue opere anche in Argentina, nel Settembre 2015 esce il suo primo singolo “Come Ero Ieri” che, nel giro di pochi giorni, entra a far parte della TOP TEN di alcuni Digital Stores e decreterà il suo successo al livello internazionale, da annoverare tra i lavori negli anni seguenti, il secondo singolo “Non Mi Pentirò” del 2016, ed i brani “Jump”, (in programmazione su oltre 600 emittenti), “En Otra Dimensión”, che riscuote molti consensi in Italia ed all’Estero ed il terzo singolo “Fino all’Ultimo”.



La sua carriera pluriennale, vanta collaborazioni con diversi autori e compositori emergenti e non, con i quali vince premi più o meno prestigiosi.







Nel 2017, ad avvalorare la versatilità attribuita a questo artista, per l’abilità nel conciliare i diversi stili musicali, è il brano Kizomba Spanish “Donde Estarás”, che ottiene un enorme successo e, insieme al successivo “Los Pasos de la Noche” del 2018 (altro successo internazionale) e l’inedito “DIMMI DOVE SEI”, concorre a dar vita alla colonna sonora del cortometraggio ideato e scritto da Michele Conidi e Giorgia Floridi, intitolato appunto “DIMMI DOVE SEI…”



