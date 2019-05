Discutere sui “vantaggi” della droga, che sia legale o meno, è come discutere sul fatto che la morte non è morte!

I volontari Mondo libero dalla droga anche a Civitanova Marche con La verità sulla droga.

Non si fa altro che parlare di spaccio, crimine, danni e morte causati dalla droga. L’obiettivo di tale mercato, sia esso legale che illegale, sono i nostri ragazzi.

Ma chi potrebbe suggerire ad un figlio di fare uso di droga? In fondo chiunque SA che la droga fa male!

Allora come mai c’è chi cerca di diffondere ampiamente l’idea che lo sballo e il desiderio di rilassarsi o evadere con l’uso di sostanze, o con abuso di alcol sia necessario al vivere di un ragazzo?

Forse il business multimilionario della droga, e tutto ciò che gira intorno ad essa, è una grande risorsa economica per chiunque ne abbia a che fare, punto e basta.

Solamente questo può far pensare che tutto l’interesse in effetti dipenda da questo, visto che i problemi legati al suo uso sono così distruttivi che solo qualche pazzo potrebbe pensare che sia positivo farne uso e ne promuova l’uso. Che si tratti di droga leggera o meno, la droga è droga come la morte è morte.

La piaga della droga, come scrisse anche nelle sue ricerche l’umanitario L. Ron Hubbard, diffonde solamente sofferenza umana e di questo c’è testimonianza ovunque.

Per questo è vitale far conoscere la verità ai giovani che ingenuamente o per non conoscenza si avvicinano al mondo della droga.

Un adeguata informazione può creare una cultura libera dalla droga, ed è proprio quello che i volontari promuovono costantemente con le attività di prevenzione che settimanalmente conducono nelle Marche come in tutt’Italia.

I volontari marchigiani, sabato 18 maggio saranno anche a Milano, e domenica 19 maggio a Civitanova Marche sempre con la massima disponibilità nel fornire le informazioni attraverso copie gratuite di opuscoli dal titolo La verità sulla droga.

Per maggiori informazioni www.drugfreeworld.org