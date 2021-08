Disegnare volti indimenticabili: il laboratorio manga a cura di Lucia Manno

A Nardò una giovane e talentuosa illustratrice, una vera fonte di ispirazione, accompagnerà i ragazzi alla ricerca del loro stile nel mondo del disegno manga.

Lucia Manno, originaria di Nardò, provincia di Lecce. ha solo 28 anni e, dopo aver conseguito il diploma in architettura e arredamento presso l'istituto statale d'arte di nardò, ho approfondito le conoscenze nell'ambito delle arti figurative.



Una passione innata quella per l'illustrazione, del character design, del fumetto e della caricatura senza trascurare il ramo della ritrattistica e della pittura.



Come si dice… gli occhi sono lo specchio dell’anima? Per dare anima a un disegno bisogno concentrarsi sugli occhi e sarà questo il tema del laboratorio di disegno di Lucia.



Crocevia per lo Ionio, la rassegna organizzata dal Presìdio del Libro di Nardò e patrocinata dal Comune di Nardò e dalla Regione Puglia, nasce proprio con l’intento di raccontare le diverse forme di racconto.



I manga, benché possano far storcere il naso a qualcuno un po’ più tradizionalista, sono un modo perfetto per dare spazio ai nostri giovani.



Così giovedì 19 agosto la Villa Comunale ospiterà un fantastico laboratorio dove, guidati da un talento del mondo del disegno neretino DOC, i ragazzi potranno scoprire l’amore per il disegno e, perché no, il loro unico stile.



Tutte le informazioni su questo evento e su tutta la rassegna le potete trovare sulla pagina facebook Mondadori Point (Nardò).



Per partecipare al laboratorio ricordate di registrarvi e presentarvi muniti di Green Pass!

