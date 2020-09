“Disobbedisco – La Rivoluzione di d’Annunzio a Fiume 1919-1920” in mostra a Pescara

All'Aurum fino al 27 settembre 2020.

Pescara, “Disobbedisco”, la Rivoluzione di d’Annunzio in una mostra all’Aurum ( Largo Gardone Riviera) PESCARA.



Dal 01/12/2019 al 27/9/2020



“Disobbedisco – La Rivoluzione di d’Annunzio a Fiume 1919-1920” la mostra dal 1° dicembre all'Aurum e aperta fino al 27 settembre 2020.



Esposizione curata da Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani.

In mostra cimeli, documenti storici e memorie dell’impresa fiumana vissuta attraverso una ricostruzione molto attuale ed emozionale.



All'interno della mostra anche cimeli unici e rari, tra i quali l'esposizione della T4, l’auto che Gianni Agnelli regalò a Gabriele d’Annunzio per l’impresa di Fiume.





“Disobbedisco – La Rivoluzione di d’Annunzio a Fiume 1919-1920” è promossa dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo e dal consiglio regionale con il patrocinio della Camera di Commercio Chieti-Pescara e della Fondazione Pescarabruzzo. Collaborano inoltre alla sua realizzazione la Fondazione Vittoriale degli Italiani e la Fondazione Genti d’Abruzzo.



INFO:

Aperta dal giovedì alla domenica, ore 9:30-12:30 e 16-19:30



Biglietto 6 euro (ridotto 3 euro).







