Disturbo Narcisistico di Personalità – Quali sono i comportamenti di un narcisista?

Il disturbo narcisistico di personalità è un disturbo della personalità la cui manifestazione principale è l’incapacità di provare empatia. È altresì caratterizzato da un complesso di superiorità e dalla ricerca costante di ammirazione

Il disturbo narcisistico di personalità come patologia è caratterizzato soprattutto da una grandiosa percezione di sé definita “Sé grandioso”.

Chi soffre di disturbo narcisistico di personalità, tipicamente manifesta una forma di egoismo profondo e le cui conseguenze sono tali da produrre grave disagio sociale e significative difficoltà relazionali e affettive.



In tal senso, il narcisista presenta un quadro pervasivo di grandiosità, sia nella fantasia, che nel comportamento, perché in particolare ritiene di essere speciale e crede di possedere qualità superiori. Ciò che distingue il narcisista è una sorta di cosiddetto Falso Io o Falso Sé, che conserva alcune delle caratteristiche primitive dell’Io infantile, un’immagine interiore onnipotente che la persona percepisce come il vero “Io”.



Il più delle volte il narcisista rende molto difficile la vita delle persone con cui entra in contatto. Ma come è possibile riconoscerlo per potersi proteggere?



5 caratteristiche comuni del narcisista

Ecco di seguito 5 delle più comuni caratteristiche della persona che soffre di un disturbo narcisistico di personalità.



1. È molto abile nell’utilizzo del linguaggio

Spesso utilizza in maniera molto abile il linguaggio per creare confusione. Propende a insinuare il senso di colpa attraverso giri di parole per creare confusione e insicurezza nell’altro.



Inoltre, tende a mentire con estrema facilità, per:



Non doversi assumere responsabilità



Far sentire colpevole l’altra persona



Far sentire l’altra persona inferiore



Innalzare sé stesso



2. All’inizio appare come il partner o l’amico ideale

Questo per acquisire la totale fiducia dell’altro e conquistare il suo cuore, se si tratta di un partner.



Attira l’altro a sé facendo false promesse e facendo credere di essere la persona perfetta, allineandosi perfettamente ai suoi gusti e desideri.



Per esempio, potrebbe utilizzare frasi come:



“Tu sei la persona più importante per me”, “Con te mi sento completamente me stesso”, “Non ho mai sentito niente di così forte”, “Tu mi capisci”.



Tuttavia, questo atteggiamento cambierà repentinamente, non appena il narcisista si sarà reso conto di avere la totale fiducia dell’altro.



3. Atteggiamento di superiorità

Come abbiamo detto precedentemente, in fondo, il narcisista è di solito una persona con una bassa autostima e insicura. Tuttavia per proteggersi, proietta un’immagine di sé totalmente opposta.



Pertanto, si relaziona con arroganza e ostentata sicurezza. Mostra di non commettere errori e utilizza un atteggiamento di grandiosità, come una persona che ha successo e che è superiore agli altri.



Quando incontra qualcuno parla sempre di cose materiali e di sé stesso.



4. Egocentrismo

La persona che soffre di disturbo narcisistico di personalità è emotivamente immatura e non riesce a comprendere che ci sono anche gli altri e che il mondo non ruota esclusivamente intorno a lui.



Perciò è anche scarsamente empatico e non capisce i sentimenti e le necessità degli altri. Questo è il motivo principale del perché il rapporto con un narcisista è sempre molto estenuante.



Inoltre, a causa della sua superiorità, non accetta le critiche e non vuole apportare alcun cambiamento al suo stile di comportamento.



5. Improvvisi sbalzi d’umore

Spesso e senza un motivo apparente il suo umore cambia repentinamente. Perciò risulta essere emotivamente instabile e può passare improvvisamente da uno stato d’animo tranquillo e felice a scatti di ira intensi, senza che sia accaduto nulla.



Il narcisista ama solo sé stesso e si riflette negli altri per convalidare la propria autostima e il sé fragile e frammentato.