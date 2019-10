Presentata nel pomeriggio nella chiesa del Purgatorio in via Ridola a Matera la mostra d’arte “Divino” con le opere dello scultore napoletano Domenico Sepe.

La mostra resterà aperta fino al 2 novembre 2019 e rientra tra gli eventi organizzati. Al vernissage con l’autore hanno partecipato anche Antonella Ventura("Arte per le Marche"), Roaldo Tuccillo(Pubblic Relation Manager) il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, l’assessore comunale al turismo Mariangela Liantonio, il consigliere comunale Angelo Lapolla e un rappresentante dell’Associazione culturale Oltre l’Arte, che gestisce anche la Chiesa del Purgatorio. Domenico Sepe ha premiato con dei personali bassorilievi i rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Matera grazie alla sensibilità e accoglienza di Don David Mannarella, della Diocesi di Matera-Irsina e dell’ Associazione culturale Oltre l’Arte, i quali hanno visto nell’opera di Sepe un’occasione di magnificenza e bellezza per Matera nell’anno che la vede Capitale Europea della Cultura. E’ naturale quindi nel visitare la sua opera astrarsi dal tempo e compiere un viaggio di secoli e millenni che dalla Napoli sotterranea, dove vive e lavora, arriva alla Magna Grecia, Siracusa fino alla costa ionica per riemergere dalle coste dell’Egeo parlando a un novello Nessuno.Il Nessuno dei nostri giorni è un ignaro visitatore che davanti all’opera di Sepe può ancora naufragar senza meta. Al contempo però davanti al suo Cristo aperto, con le braccia aperte al mondo, il visitatore può ritrovare un equilibrio perfetto in armonia tra il cielo e il creato, un’ascesi tra arte e spirito, praticata da Domenico Sepe perfettamente cristocentrica. L’artista napoletano omaggia Matera Capitale della Cultura Europea 2019 con un’opera straordinaria “il Cristo a braccia aperte” come simbolo salvifico dell’uomo occidentale che dal sud al cuore della grande madre Europa pontifica l’uomo per l’Uomo. Una mostra che incuriosisce i visitatori già all’esterno della chiesa del Purgatorio con la presenza di un volto di Cristo davvero particolare: “E’ un volto che racconta la deposizione di Cristo, quindi caratterizzata dal velo che richiama il sudario ed è un’opera che poggia su questa terra, nella città, questo era il senso della mia idea di collocarla all’esterno della chiesa”. Michele Capolupo (Direttore di Sassi Live) Comunicazione Roaldo Tuccillo