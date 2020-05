Dolomiti SuperSummer - il 30 maggio aprono i primi impianti sulle Dolomiti!

La lunga attesa è finita, il lockdown solo un brutto ricordo. Con l'apertura della funivia del Lagazuoi a Passo Falzarego, sabato 30 maggio 2020 inizia l'estate dolomitica di Dolomiti SuperSummer.

Dopo le lunghe settimane di lockdown a causa del Coronavirus, anche il turismo sulle Dolomiti ha voglia di ripartire. Durante il prossimo fine settimana aprirà i battenti ufficialmente il Dolomiti SuperSummer, alter ego estivo di Dolomiti Superski, che offre il servizio di trasporto con 107 impianti a fune in 12 valli delle Dolomiti, sia per coloro che vanno alla scoperta delle montagne più belle del mondo a piedi, che anche per chi utilizza la mountainbike sui numerosi trails dedicati a questo sport. Infatti, il prodotto Dolomiti SuperSummer si sdoppia, diventando Dolomiti Hike Galaxy per i pedoni e Dolomiti Bike Galaxy per i bikers.



Sarà la funivia del Lagazuoi a Passo Falzarego ad aprire le danze il 30 maggio prossimo, seguito a ruota il 6 giugno da Plan de Corones, Val Gardena/Alpe di Siusi e 3 Cime Dolomiti con i primi impianti di zona. Completeranno la lista delle aperture a livello di Valle il Consorzio Val di Fassa/Carezza (11 giugno), Arabba/Marmolada, Val di Fiemme/Obereggen e Rio Pusteria-Bressanone (13 giugno), San Martino di Castrozza/Passo Rolle e San Pellegrino (20 giugno) e infine Alta Badia e Civetta (27 giugno). Entro il 5 luglio sarà disponibile la gran parte dei 107 impianti di risalita di Dolomiti SuperSummer e a disposizione della clientela. La montagna rappresenta il luogo ideale per respirare aria pura, per godere individualmente di prati e boschi, in un contesto naturale di incomparabile bellezza, dopo le lunghe settimane di lockdown. La stagione si protrarrà, con singoli impianti, fino a inizio novembre.



I dettagli delle aperture dei singoli impianti sono consultabili sul sito internet www.dolomitisupersummer.com/impianti-aperti, mentre qui di seguito riportiamo la tabella con le prime aperture e le date di chiusura nelle 12 Valli di Dolomiti SuperSummer.



Dolomiti SuperSummer 2020

VALLE DATE apertura* DATE chiusura*

1 Cortina d’Ampezzo 30/05/2020 18/10/2020

2 Kronplatz – Plan de Corones 06/06/2020 11/10/2020

3 Alta Badia 27/06/2020 27/09/2020

4 Val Gardena/Alpe di Siusi 06/06/2020 02/11/2020

5 Val di Fassa/Carezza 11/06/2020 02/11/2020

6 Arabba/Marmolada 13/06/2020 27/09/2020

7 3 Cime Dolomiti 06/06/2020 01/11/2020

8 Val di Fiemme/Obereggen 13/06/2020 04/10/2020

9 San Martino di Castrozza-Passo Rolle 20/06/2020 20/09/2020

10 Rio Pusteria - Bressanone 13/06/2020 07/11/2020

11 San Pellegrino 20/06/2020 27/09/2020

12 Civetta 27/06/2020 20/09/2020



*Tutte le date di apertura e chiusura possono essere soggette a cambiamenti, anche a brevissimo termine, dovuti a decreti o ordinanze di futura emanazione. Si raccomanda di verificare sempre lo status degli impianti di risalita direttamente sul sito internet dolomitisupersummer.com.



La fruizione degli impianti di risalita di Dolomiti SuperSummer è garantita, rispettando le direttive di sicurezza sanitaria personale, emanate dal Governo italiano, nonché dalle Province Autonome di Bolzano, Trento e dalla Regione Veneto. Sono per tanto previste tra l’altro operazioni di areazione e disinfezione dei veicoli funiviari, la messa a disposizione di liquidi disinfettanti per le mani in diversi punti degli impianti di risalita, nonché le indicazioni relative alle norme di comportamento e distanziamento sociale. Dolomiti SuperSummer ci tiene alla sicurezza dei propri ospiti, dei collaboratori e della popolazione locale.



SUPERSUMMER CARD: UN LIFT PASS PER OGNI ESIGENZA

SUPER SUMMER CARD

È la tessera a tempo non trasferibile, adatta sia a chi fa trekking o giri in bicicletta di più giorni, che garantisce anche il trasporto della MTB sugli impianti attrezzati e dove questo servizio è disponibile. Di questa tessera sono disponibili diversi tagli:

ADULTI JUNIORES <16 BABY <8

• Tessera giornaliera € 47,00.- € 33,00.- Free*

• Tessera 3 su 4 giorni a scelta € 110,00.- € 77,00.- Free*

• Tessera 5 su 7 giorni a scelta € 147,00.- € 103,00.- Free*

• Tessera stagionale € 350,00.- € 245,00.- € 175,00.-



Per questo tipo di tessera è prevista una tariffa speciale dedicata ai ragazzi sotto i 16 anni (nati dopo il 16 maggio 2004), mentre il trasporto di bambini sotto gli 8 anni di età (nati dopo il 16 maggio 2012) è gratuito se accompagnato da adulto pagante per la stessa tipologia di tessera, nel rapporto uno a uno. Le tessere a tempo non trasferibili possono essere acquistate presso i punti vendita nelle varie località oppure online tramite il sito www.dolomitisupersummer.com, anche utilizzando la MyDolomiti Skicard invernale, che può essere ricaricata in modalità estiva.



POINTS VALUE CARD

È la tessera a punti trasferibile adatta specialmente a chi fa corse singole o poche corse al giorno, ma che vuole utilizzare impianti anche in valli diverse da quella di soggiorno durante il suo periodo di vacanza. La tessera è pensata per famiglie o per gruppi di persone che possono fruire della trasferibilità del biglietto. La convenienza è data dalla riduzione del 20% all’andata e del 35% al ritorno sul prezzo della corsa singola all’impianto. Di questa tipologia di tessera sono disponibili due tagli di valore:



• Tessera a valore da 800 unità € 80,00.-

• Tessera a valore da 1.400 unità € 140,00.-



Per i bambini di età inferiore a 8 anni (nati dopo il 16 maggio 2012) il trasporto è gratuito a fronte dell’utilizzo della tessera a valore da parte di un accompagnatore maggiorenne nel rapporto uno a uno. Anche la tessera a unità di valore è acquistabile presso i punti vendita nelle località/presso gli impianti di risalita ed è altresì ricaricabile online utilizzando la MyDolomiti skicard invernale già in possesso dell’utente. Le tessere a unità di valore non sono né vendute né accettate in Val Gardena.



Per maggiori informazioni e dettagli, prego consultare il sito http://www.dolomitisupersummer.com