Dolomitic Water Aqva 1296 lancia un nuovo siero al GABA, per un effetto lifting al naturale

Il nuovo siero della linea Dolomitic Water Aqva 1296 utilizza il Gaba, l’inibitore chimico più importante del nostro corpo che viene utilizzato come ingrediente per le sue proprietà molto diverse da quelle ampiamente utilizzate nei comuni anti-invecchiamento.

I trend di oggi riferiscono una preferenza del pubblico per prodotti cosmetici a base di sostanze naturali. Di particolare interesse sono le sostanze chimiche derivate del corpo stesso.

A tal proposito una delle ultime scoperte in campo cosmetico è l’utilizzo del GABA perfetto come rallentatore dell’invecchiamento cutaneo.



Ma cos’è il GABA?

GABA è l’acronimo di acido gamma-aminobutirrico ed è un neuro trasmettitore inibitorio del SNC che agisce come agente calmante naturale nella corteccia cerebrale e nel corpo. Aiuta a neutralizzare la sovra stimolazione delle cellule cerebrali regalando rilassamento. Il GABA è l'inibitore chimico più importante del nostro corpo e viene spesso utilizzato nei casi di ansia, disturbo post traumatico da stress e insonnia.



Studi approfonditi effettuati dai laboratori Dolomitic Water hanno avvalorato come il GABA a livello topico possa svolgere un'efficace azione antirughe; infatti questa sostanza è in grado di minimizzare temporaneamente il movimento dei muscoli facciali, alleviando le rughe di espressione.

Proprio per questo suo effetto rilassante il Gaba, ha trovato efficace impiego nella formulazione del siero INSTAN FIRMING Serum proposto da Dolomitic Water Aqva 1296.

Il nuovo siero antietà è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle e si presta in particolare modo per chi desidera avere un effetto lifting naturale immediato, per esempio in occasione di una serata importante.



L’Istant Firming Serum - La formulazione del siero, permette il completo assorbimento dello stesso inducendo una distensione dei muscoli evitando il corrugamento facciale. Il risultato finale è quello di una superficie rilassata del proprio viso con una progressiva riduzione delle rughe.

Si consiglia di Applicare il prodotto picchiettando, insistendo sulle zone dove la pelle appare maggiormente stressata.



NOTE: I ricercatori ipotizzano che un ulteriore meccanismo d'azione del GABA possa essere la sua capacità di stimolante naturale dell'ipofisi anteriore che fa secernere l'ormone della crescita (GH). I livelli di GH non rimangono costanti per tutto il corso della vita, ma diminuiscono con l'avanzare degli anni. Il GABA, stimolando la produzione di questo ormone, riesce a ritardare il processo d'invecchiamento.



La linea cosmetica Dolomitic Water Aqua 1296 nasce dall’unione di due elementi naturali primigeni: l’acqua proveniente dalla Fonte di San Martino, unica per le sue caratteristiche minerali, e il porfido dolomitico. Grazie ad un innovativo processo biotecnologico che ne aumenta l’effetto bio-adesivo sulla pelle, l'acqua dolomitica permea naturalmente l'epidermide, dove libera il suo potenziale energetico, rilascia gli elementi attivi, stimolando così l'idratazione e la reattività della pelle e consentendo un veloce recupero funzionale. La linea si compone di una gamma completa viso e corpo, adatta a tutti i tipi di pelle e da sempre utilizza sostanze di origine naturale e principi attivi ad alta concentrazione nella formulazione dei suoi prodotti; il sistema di conservazione si basa su attivi autorizzati e certificati ECOCERT.



Oltre allo spazio monomarca sito in Torino, a due passi dalla Gran Madre, anche prestigiosi hotel hanno scelto la linea di prodotti cosmetici Dolomitic Water per le proprie SPA e centri benessere: Hotel Villa & Palazzo Aminta, Stresa - Villa Crespi Relais & Châteaux, Orta San Giulio - Turin Palace, Torino - Excelsior Palace, Rapallo - Tevini Charming Hotel – Commezzadura, Val di Sole Trentino – Bergman Mountain Hotel, Cervinia – Alexander Hotel, Molveno – Grand Hotel Savoia, Cortina – Hotel Miravalle, Val Gardena – Preidlhof Luxury Hotel, Naturno - per citarne alcuni.



I prodotti Dolomitic Water Aqva 1296 sono acquistabili i online all'indirizzo:

https://dolomiticwater.com/dw_prodotti/

www.dolomiticwater.com