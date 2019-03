Domenica 17 marzo la seconda tappa del campionato provinciale singolo di burraco U.S Acli

La seconda tappa si svolgerà domenica 17 marzo presso il Circolo Santori di Brecciarolo

ASCOLI – Domenica 17 marzo è in programma la seconda tappa della quarta edizione del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli.



Alla prima tappa hanno partecipato 50 persone provenienti da Marche ed Abruzzo e la classifica della manifestazione vede al comando Luca Ceci e Mariano Mascetti, con 64 punti, a seguire Carla Di Marco ed Emilio Croci (58), poi Enrico Roberto Martelli e Primo Pezzini (51 punti e 2130 match points), Mauro Biancacci ed Anna Rita Passaretti (51 punti e 2095 match points).



L’accreditamento delle coppie prenderà il via alle ore 15,30, la manifestazione invece inizierà alle 16.



Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco, l’iniziativa è riservata ai soci dei circoli ed associazioni di burraco dell’U.S. Acli.



Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere all’arbitro Anna Rita Passaretti (3887334494).