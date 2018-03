Domenica 18 Marzo appuntamento con il MEC e le sue eccellenze a Certosa di Pavia

Appuntamento alla Certosa di Pavia con il farmers’ market all’ombra del complesso abbaziale a pochi chilometri da Pavia Mercatino Enogastronomico della Certosa Domenica 18 Marzo 2018 Dalle 9 alle 18 Area di fronte al monastero, Certosa di Pavia (Pv) In caso di maltempo, la manifestazione verrà annullata Per informazioni 347 7264448 In caso di maltempo,la manifestazione verrà rinviata.

Anche a Marzo la Certosa di Pavia diventa vetrina per le eccellenze enogastronomiche a chilometro vero. Chartres della bassa padana che coniuga bellezza e gusto. Squadra vincente non si cambia: l’ altissima qualità in prodotti che sono un inno alla dieta mediterranea caratterizza il farmers’ market del mercatino-vetrina del meglio del meglio della produzione agricola del Pavese, dell’Oltrepo, della Lomellina e del vicino Monferrato. Farmers’ market a filiera corta e garantita che dà la possibilità ai consumatori di degustare ed acquistare il meglio della food valley pavese.



Un ricchissimo catalogo di tipicità ed eccellenze a filiera corta: sarà infatti possibile assaggiare e acquistare specialità casearie di latte vaccino e per quanti tengono d’occhio il tasso di colesterolo, anche di pecora e capra; Varzi DOP (prodotto con l’utilizzo del filetto che è la parte più pregiata del maiale) e salame d’oca di Mortara IGP, pregiata produzione lomellina insieme i prosciutti ed il paté di fegato d’oca; vino dei Colli d’Oltrepo, miele, riso e offelle. Non mancano, infine, distillati d’erbe, verdura, frutta, olio e conserve dalla Sicilia.



Tra le novità presenti le spezie e le tisane di Aromata e, da Bergamo, lumache e chiocciole bio preparate secondo varie e gustose ricette.



Nel catalogo del MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa anche prodotti di bellezza a base di lumaca.



La Certosa di Pavia è facilmente e rapidamente raggiungibile anche in treno da Milano con comodi treni Regionali (uno ogni ora). E se le condizioni meteorologiche lo consentono anche in bicicletta da Milano, magari seguendo il cammino di Sant'Agostino: una trentina di chilometri da Milano (linea 2 della metropolitana, fermata Romolo o Abbiategrasso, http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/15-milano-pavia-lungo-il-naviglio-pavese).



Dichiarata monumento nazionale italiano nel 1866 diventando così proprietà del Regno d’Italia, la Certosa di Pavia fu eretta a partire dal 1396 per volere di Gian Galeazzo Visconti come sacello funebre della famiglia; il monastero fu ultimato nel 1452 e la chiesa nel 1473. La facciata venne realizzata successivamente dai fratelli Mantegazza e da Giovanni Antonio Amadeo (la parte inferiore) e da Lombardo nel XVI secolo (la parte superiore).