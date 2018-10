Domenica 4 novembre a Cupra Marittima il progetto “Sport senza età”

Ritrovo dei partecipanti alle ore 9 davanti alla palestra polisportiva comunale in viale Romita

CUPRA MARITTIMA – Dopo il rinvio di domenica scorsa, a causa del maltempo, domenica 4 novembre si svolgerà per la prima volta nel territorio comunale l’iniziativa “Sport senza età”.



Il progetto parte dalla collaborazione tra la locale amministrazione comunale, assessorato allo sport, e U.S. Acli Marche, grazie al cofinanziamento dall’Asur Marche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118/2017.



L’iniziativa “Salute in cammino” è un progetto di promozione della salute che sta toccando vari punti del territorio regionale coinvolgendo centinaia di persone in tante forme di attività fisica.



Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9 davanti alla palestra polisportiva comunale in viale Romita.



Per informazioni sull’iniziativa, a cui si può partecipare gratuitamente e alla cui realizzazione sta partecipando anche Qualis Lab – Analisi Cliniche, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, le pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche o Salute in cammino oppure chiamare il numero 3442229927.