Domenica 6 ottobre torna la “Camminata dei musei”

Una visita guidata gratuita al Museo archeologico

ASCOLI – Domenica 6 ottobre, con partenza da Piazza Arringo alle 9,30 in Ascoli Piceno, torna la “Camminata dei musei” che avrà come destinazione il Museo archeologico.



Si tratta di una manifestazione organizzata dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli in collaborazione, col sostegno e con il contributo della Fondazione nazionale delle comunicazioni, di Coop Alleanza 3.0, del Comune di Ascoli Piceno e dell’Associazione Hozho.



La partecipazione all’iniziativa è gratuita, basta presentarsi sul luogo di partenza alle 9,15 per la registrazione dei dati anagrafici.



Il programma della manifestazione prevede una visita guidata gratuita al Museo archeologico sito in Piazza Arringo ed a seguire una camminata nelle vie del centro storico.



Il progetto “Camminata dei musei”, nel corso del 2019, ha coinvolto, oltre ad Ascoli, varie città della nostra provincia come Venarotta, Monsampolo e San Benedetto del Tronto.



Per informazioni si può contattare il numero 3495711408 oppure si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

...