Domenica 9 settembre la settima tappa del campionato provinciale singolo di burraco dell’Us Acli

Il torneo si svolgerà presso l’ASD La Bricolla

ASCOLI – E’ arrivato alla settima tappa il campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli al quale stanno partecipando 118 persone provenienti da Marche ed Abruzzo.



La manifestazione si svolgerà domenica 9 settembre alle 15,30 presso l’ASD La Bricolla in via del commercio 25.



Dopo la sesta giornata della manifestazione al comando della classifica provvisoria c’è Anna Ianni con 298 punti, a seguire Anna Rita Passaretti con 280, Tito Giovannini e Claudia Sfratato con 258, Regina Vittoria Ferrara con 255, Maria Serena Travaglini con 249, Maria Teresa De Luca e Anna Del Moro con 247.



Il torneo si svolgerà con la formula dei 4 turni: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate.



L’accreditamento avrà inizio alle ore 15.



Per informazioni e per le iscrizioni si può contattare il referente di gara Pier Luigi al numero 3357548616. Vige il regolamento U.S. Acli.