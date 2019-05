DOMENIS1898 vince al Women's Wine and Spirits Awards 2019

DOMENIS1898 è tra i vincitori del Women's Wine and Spirits Awards, la più importante competizione di wine & spirits al mondo, la cui giuria è composta da 100 tra le più influenti professioniste di settore, esclusivamente donne!

DOMENIS1898 è tra i vincitori della più importante competizione di wine & spirits al mondo, la cui giuria è composta da 100 tra le più influenti professioniste di settore, esclusivamente donne: il Women's Wine and Spirits Awards, che si svolge a Londra presso il Royal Yacht Club. La vittoria di una Doppia Medaglia d'Oro con Storica Nera, due Medaglie d’Oro rispettivamente con LA120 e Lady Domenis - Intense Orange, un Argento con Futura BIO - Aghemîl e un Bronzo con Storica Sambuca, è segno di grande approvazione da parte delle buyers più influenti del mondo wine & spirits che rappresentano, insieme alle donne fruitrici, l'80% dei consumatori di vino e alcolici.



"Sono profondamente orgogliosa di aver contribuito insieme alle altre giudici del WWSA a selezionare i migliori vini e distillati attualmente disponibili sul mercato."

(Erica Parisi, Account Manager di Enotria & Coe)



"Buyers e consumatrici donne sono alla ricerca di vini e spirits che facciano la differenza e sono aperte a prodotti alternativi e diversi dal solito. Il mercato a cui faccio riferimento è globale e le donne hanno ora un grande potere d'acquisto. Le consumatrici di oggi sono esigenti e tendono a fidarsi dell'opinione degli esperti in wine & spirits. Il riconoscimento del WWSA è un marchio d’eccellenza e un punto di riferimento per tutti i buyers e i consumatori. "

(Cynthia Chaplin, Direttrice di Exquisite Italy vers. inglese)



Le donne acquistano l'80% del wine & degli spirits venduti e rappresentano ora il target principale del cosiddetto smart wine & spirits marketing, e il Women's Wine & Spirits Awards è il miglior modo per raggiungere le 100 più importanti buyers donne che hanno preso parte in qualità di giudici a questo contest.



"Sono molto felice che i giudici della WWSA mi abbiano dato la possibilità di esprimere le mie opinioni professionali. Come buyer, mi sento responsabile per la qualità dei vini e degli spirits che servo ai miei clienti perché hanno fiducia in me e hanno grandi aspettative."

(Valeriya Toteva, Sommelier presso l'Oriental Club)



La WWSA 2019 ha valutato oltre 1.000 campioni provenienti da 38 diversi paesi del mondo.

"Siamo felici che i nostri prodotti abbiano ottenuto questi premi al WWSA 2019. Siamo molto entusiasti dell'enorme opportunità rappresentata dalle consumatrici donne e orgogliosi dei riconoscimenti ottenuti. Le donne sono un target molto importante per noi. Il WWSA è riconosciuto a livello mondiale e questi premi sono un’importante prova di cambiamento in atto tra i consumatori" ha dichiarato Alain Rubeli, Amministratore Unico dell’Azienda.





DOMENIS1898

Fondata nel 1898 da Pietro Domenis a Cividale del Friuli, DOMENIS1898 ha sviluppato oltre centovent’anni di sapienza e maestria trasmessa nella qualità indiscutibile dei suoi prodotti. Tradizione e innovazione si fondono per soddisfare i palati più esigenti e nascono eccellenze come Storica®, DOMENIS Gold Edition, Special Edition Picolit, Futura, Cividât, Secolo Barrique Millesimata e LADY Domenis.