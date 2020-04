Donnapress.it torna online completamente rinnovato

Donnapress.it torna online con una nuova veste grafica ed un'esperienza di navigazione migliorata ed ancora più orientata verso l'utente.

Un lavoro congiunto di sviluppatori, esperti di marketing e senior copywriter per dar vita al nuovissimo sito Donnapress.it. Non solo una scelta di stile, ma miglioramenti tecnici e di usabilità per offrire a tutti gli utenti online un’esperienza di navigazione completamente nuova, più semplice e più coinvolgente. Donnapress.it invita tutti nel suo mondo!



Un magazine rivoluzionato, arricchito e migliorato nei contenuti, rigorosamente attuali e di interesse per tutti. DonnaPress.it è uno spazio leggero, piacevole, dove non esistono schieramenti politici, di origine etnica, di identità di genere o di religione, ma che richiama a sé tutti gli utenti che vogliono rimanere sempre aggiornati sulle novità provenienti dal mondo della moda, del lifestyle, che cercano nuove ricette facili e gustose o vogliono trovare uno spazio unico in cui si susseguono le ultime scoperte alimentari a quelle scientifiche. DonnaPress è questo e molto, molto altro!



Un magazine nato per dare luogo ad uno spazio fresco e originale, dove tutte possiamo sentirci a nostro agio e dare la giusta leggerezza alla nostra vita.



Un magazine fatto da donne consapevoli dell’importanza di avere momenti e luoghi da condividere, donne serie e impegnate nella vita e nel lavoro: un’esperta di marketing digitale, una senior copywriter, una chef, una farmacista, un’esperta di moda e di gioielli. Un team in perfetto equilibrio, che dal nord al sud della Penisola, ritagliano i propri scampoli di vita per unirlo in un progetto fresco e originale.



Questa è la redazione di DonnaPress.it: un magazine sincero, brillante, con i temi che riguardano la sfera emozionale, che tanto ci caratterizza, quanto quella frivola o impegnata. Le rubriche sono sempre aggiornate e in continua crescita. Un modo tutto nuovo di vedere le cose e un mondo nuovo in cui navigare dove ogni individuo è il benvenuto.



Non resta che visitarlo e scoprirne tutti i contenuti.



Teresa Pipoli

Redazione DonnaPress.it

Mail: teresa@donnapress.it

Cell: 3280747221