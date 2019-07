Donny McCaslin a Fano Jazz by the Sea

Martedì 23 Luglio 2019, ore 21.15. Rocca Malatestiana di Fano.

Fano Jazz by the Sea 19.



Donny McCaslin.

"Blow".





Martedì 23 Luglio 2019, ore 21.15.

Rocca Malatestiana di Fano.







Donny McCaslin, Sax.

Jeff Taylor, voce, chitarra.

Jason Lindner, tastiere.

Timothy Lefebvre, basso elettrico.

Zach Danziger, batteria.



David Bowie, uno che sapeva come e dove scegliere i propri collaboratori, lo ha voluto nel suo ultimo capolavoro, Blackstar.



E indubbiamente nella carriera di Donny McCaslin c’è un “prima” e un “dopo” David Bowie.



Il “prima” è rappresentato dalla militanza negli Steps Ahead (al posto di Michael Brecker), nelle orchestre di George Gruntz e di Maria Schneider, dalle collaborazioni con Dave Douglas, David Binney, Danilo Perez.



Nel 2014 avviene il primo incontro con il “Duca Bianco”: il sassofonista californiano è il solista principale dell’intensa versione orchestrale di “Sue (Or In A Season of Crime)”, con gli arrangiamenti della stessa Maria Schneider.



Nei primi mesi del 2015 partecipa quindi alle registrazioni di Blackstar, pubblicato nel gennaio 2016, due giorni prima della scomparsa della rockstar britannica. Insieme a McCaslin altri jazzisti, tra cui il tastierista Jason Lindner, il bassista Tim Lefebvre e il batterista Mark Giuliana (quest’ultimo ascoltato a Fano nel 2016 in trio con Brad Mehldau e John Scofield), condividono la medesima esperienza.



Un’esperienza che lascia inevitabilmente il segno e di cui si ha traccia nei due album Beyond Now e Blow, dove il jazz incontra sonorità elettroniche e profumi rock.















Info / Tickets



Settore A

intero 20,00 euro

ridotto 18,00 euro



Settore B

intero 17,00 euro

ridotto 15,00 euro



Diritto alla riduzione (under 25, over 65 e possessori Marche Jazz Card 2019).

Vedi anche promozioni Fano Jazz by the Sea



Informazioni



Fano Jazz Network

Cell./Whatsapp: +39 388 6464241

Tel. +39 0721 1706616

info@fanojazznetwork.org



Botteghino del Teatro della Fortuna

Tel. +39 0721 800750