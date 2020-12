Dopo il covid puntiamo agli hotel made in italy

Il gruppo alberghiero Mira Hotels punta sull'italianità e le tipicità, con l'orgoglio delle bellezze italiane

Cresce l’orgoglio di essere italiani. In un periodo come questo che globalmente stiamo vivendo, ogni paese rinchiuso tra i suoi confini, riscopre i suoi punti di forza e ancor più la bellezza del suo territorio. L’Italia manca allo straniero che ama recarsi nel Bel Paese per affari, divertimento, turismo leisure, religioso, enogastronomico e culturale. L’Italia manca a tutto il mondo per il suo mare, le sue montagne, le sue dolci colline. Manca per lo spirito della dolce vita e per il life style. Ben consapevole di questo, Mira Hotels & Resort, gruppo alberghiero internazionale rinforza la sua proposta nazionale, pronto a soddisfare il target italiano ma anche a raccogliere il mercato estero, e acquisisce nuove strutture che possano rispecchiare davvero lo spirito del luogo in cui sorgono. “Feel the soul” è, infatti, il pay off del gruppo che conta oggi 8 strutture ma che ha un piano di sviluppo importante già avviato per i prossimi 5 anni.

Sentire l’anima del luogo, il suo spirito genuino e puro, così come sentire la propria anima che respira: questa forte filosofia conduce Mira alla scelta delle tipicità, portando prodotti, usi e costumi, enogastronomia, profumi ed essenze all’interno di ogni experience resort. “La parola esperienza è abusata” – spiega il Presidente Alessandro Vadagnini – “ma nel nostro caso l’utilizzo del termine ha una valenza vera. Mira fonda il suo servizio sull’esperienza reale. Un esempio? Negli hotel Mira sai cosa aspettarti perché, a partire dalla prossima stagione, saranno introdotti precisi standard. L’Ospite può vivere momenti comuni a livello corporate, di gruppo: l’aperitivo Mira alla medesima ora in tutti i nostri resort, lo speciale trattamento Mira in tutte le nostre SPA, la colazione Mira in particolari “box” con prodotti del luogo a km 0 servito in tutte le nostre suites, la “lanternata serale”.

Tutti i resort bioattivi del gruppo sorgono in luoghi naturali e panoramici, tutti hanno un bosco vicino e sono mete ideali sia per chi ama il relax, sia per chi vuole una vacanza attiva e sportiva. La maggior parte delle strutture è golf & spa. “Le nostre destinazioni sono tra le più amate dagli stranieri e dagli italiani” – racconta il CEO del gruppo Daniela Righi, tra l’altro tra le pochissime donne a ricoprire questo ruolo nell’Hospitality – “ Il nostro carnet comprende, infatti, Sardegna, Puglia, Lago di Garda, Sicilia e presto anche Toscana con una gamma di hotel a 4 e 5 stelle.. Per ognuna di queste strutture stiamo creando un’offerta di esperienze originali che si basano sulla celebrazione dello spirito del luogo e delle persone che ci vivono. In un hotel Mira si respira tipicità abbinata all’internazionalità in una combinazione di lusso rilassato e originalità dei servizi. Con le nuove acquisizioni e i nuovi progetti avviati, anche grazie al supporto nellìArea Sviluppo di Riva Advisory, abbiamo dovuto rinforzare il team con particolare attenzione al marketing e al dipartimento revenue, introducendo nel nostro gruppo managers di grande esperienza provenienti da altri gruppi internazionali”.

L’offerta di Mira Hotels spazia dal mare alla montagna, dal lago alla collina proprio per dare la possibilità all’Ospite di vivere diversi aspetti del territorio italiano. l’Experience Hotel & Spa Alagna, ad esempio, è un resort wild & chic che celebra una montagna selvaggia e pura, quasi rude, diversa da quella altoatesina. Un hotel per gli amanti della libertà, della natura incontaminata da respirare a pieni polmoni, dei safari per avvistare gli animali nel loro habitat. Non a caso è considerato in Europa il paradiso del freeride, dello sci d’alpinismo, dell’hiking, del rafting, della pesca sul fiume e del parapendio. Questo gioiello in stile montano si trova nel pittoresco paesino di Im Land ed è costituito da quattro chalet in stile Walser, il popolo di origine tedesca che aveva colonizzato l’area. Dalla piscina panoramica riscaldata, la vista sul Monte Rosa è mozzafiato, così come ampia è la vista da tutte le suites di cui è composto. Nella spa è possibile provare trattamenti unici, come quello Walser, studiato con olii e erbe locali, eseguiti da operatori esperti. “Nelle nostre spa” – spiega Daniela Righi – “ facciamo una selezione accurata dei fornitori. Vogliamo solo prodotti fondati sulla logica naturale e non di sfruttamento ambientale, con forti principi attivi e con una vera filosofia di vita come leit motiv. La natura è la nostra parola chiave, in tutti resort che ne sono letteralmente immersi”.

All’Experience Resort & Spa i Monasteri, ad esempio a 20 km da Ortigia e dal mare, si è proiettati con tutti i sensi in una campagna che profuma di Sicilia. “Appena entrato “nella nostra famiglia”, il resort assumerà le caratteristiche di un Mira Hotels nella prossima stagione, con in primis la sistemazione del campo da golf a 18 buche che si trova in un parco tra fichi d’india, agrumeti e piante secolari” – approfondisce il Presidente Vadagnini – “Con il nostro team di esperti del settore golf stiamo lavorando per offrire un’esperienza di golf & spa unica in una terra magica, come la Sicilia”.

Il rinomato Golf Resort Acaya in Puglia sarà da subito un altro fiore all’occhiello del gruppo Mira con i suoi ampi spazi all’aperto, il campo da golf, la masseria, la spa. “L’hotel è già una delle mete più amate dai golfisti per la posizione e dai turisti che scelgono il Salento come meta di vacanza”- spiega Alessandro Vadagnini.”

Il prossimo anno è prevista l’inaugurazione del resort Riva Toscana, vicino a Follonica. Anche qui, tipica architettura del luogo nella forma di casali, infinity pool, campo da golf e l’immancabile Spa. “Per tutte queste strutture abbiamo scelto di lavorare con partner italiani, dal food & beverage ai mobili di design e artigianato locale. Vogliamo, grazie alla rete dei nostri partner eccellenti, riuscire a soddisfare davvero i desideri dei nostri Ospiti all’insegna del gusto italiano” – spiega Daniela Righi.

E a proposito di desideri, Mira ha avuto avvio proprio da uno di questi, quando i due giovani manager Daniela e Alessandro esperti del settore da più di 20 anni, e appartenenti in quel momento ad un altro gruppo alberghiero, hanno espresso un desiderio sotto la volta di un cielo stellato estivo in un balcone con vista: il desiderio era di avviare prima o poi la loro compagnia alberghiera. Nel 2011 questo è accaduto, il gruppo conta oggi oltre 5 società, 8 strutture e centinaia di collaboratori. Da una piccola stella, insomma, alle stelle degli hotel che oggi brillano di luce propria.