Dopo la pausa estiva riprende “Salute in cammino” a Camerano

Si riparte il 20 settembre in occasione della Settimana europea della mobilità

CAMERANO – Dopo la pausa estiva riprende il progetto “Salute in cammino” con una iniziativa in programma giovedì 20 settembre con partenza alle 21 dal Palazzetto dello Sport (in occasione della Settimana europea della mobilità).



L’iniziativa di promozione della salute, che rientra nel quadro delle attività del Piano regionale della prevenzione della Regione Marche è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, col sostegno della Regione Marche e del Comune di Camerano, sotto l’egida della delegazione provinciale del Coni di Ancona che ha concesso il patrocinio e rientra in un programma realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus.



La partecipazione al progetto è gratuita e le camminate sono guidate dalla professoressa Maria Cristina Piastrellini.



La finalità dell’iniziativa è quella di promuovere tra i cittadini di ogni età la necessità di avere stili di vita corretti e di utilizzare il movimento come strumento di prevenzione della propria salute per combattere i rischi dell’insorgere di varie patologie dovute all’inattività fisica (tumore, diabete, etc).



Per informazioni sull’iniziativa si possono consultare la pagina facebook “Salute in cammin” oppure il sito www.usaclimarche.com .