Dopo la pausa invernale riprende il progetto “Salute in cammino” a Osimo

Le camminate riprenderanno il 10 aprile

OSIMO – Dopo la pausa invernale riprenderà martedì 10 aprile alle ore 21 il progetto “Salute in cammino”, promosso da U.S. Acli Marche ed amministrazione comunale e realizzato grazie anche ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Alimentazione, sport e salute 2018”.



L’iniziativa è stata avviata il 19 maggio 2015 e nel corso di quasi 3 anni di attività ha coinvolto tante persone di ogni età in un progetto di prevenzione e promozione della salute che è patrocinato dalla delegazione di Ancona del Coni.



Le camminate ad aprile prenderanno il via dal 10 aprile e si svolgeranno ogni martedì con partenza in piazza Boccolino, a partire dal mese di maggio i punti di partenza saranno individuati, come negli anni precedenti, nelle varie zone del territorio comunale.



L’iniziativa intende combattere la vita sedentaria visto che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 23% della popolazione mondiale svolge un’attività fisica sedentaria ed ha stimato entro il 2020 una ulteriore diminuzione.



Proprio l’attività fisica, seconda vari studi scientifici, rappresenta un importane mezzo di intervento per la sanità a livello mondiale perché permette di avere uno stile di vita corretto e riduce l’insorgere di varie patologie.



La partecipazione al progetto ed alle varie iniziative è gratuita. Per ulteriori informazioni si possono consultare il gruppo facebook Salute in cammino Osimo o il sito www.usaclimarche.com.