Doppietta di aperture Pam Local sull'asse Milano Siena

Pam Panorama continua ad investire nella prossimità e nella sicurezza ed apre due convenience store a Milano in via Teodosio, 52 e a Siena in via Camollia, 76

Pam Panorama apre il sipario su due nuovi Pam local nelle città di Milano e Siena. I nuovi convenience store della storica insegna fanno parte del progetto punto vendita sicuro, frutto della sinergia ed expertise tra l’azienda CEAN e Pam Panorama e sono pensati, progettati e realizzati per garantire i massimi standard di sicurezza per clienti e lavoratori, tenendo conto delle nuove abitudini di spesa mutate a seguito della pandemia da Covid-19.



Il nuovo Pam local milanese è situato in via Teodosio, 52 nel cuore del quartiere universitario di città studi, non lontano dal Politecnico e a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Milano Lambrate. Grazie ad un accordo con la Caritas Ambrosiana, in ottica di spesa solidale, i clienti potranno acquistare nel punto vendita delle gift card per regalare un pasto alle famiglie bisognose delle parrocchie del quartiere Città Studi.



Il nuovo Pam local di Siena è situato in via Camollia, 76 all’interno delle mura della città, a pochi passi dal Tribunale di Siena, dalla Chiesa dei SS Vincenzo e Anastasio e non lontano dai Giardini La Lizza, con la celebre statua di Garibaldi, dal glorioso stadio di calcio Artemio Franchi e dalla centrale Piazza della Libertà.



Il progetto punto vendita sicuro garantisce un’esperienza di spesa in sicurezza grazie alla predisposizione dello spazio e dei supporti che agevolano ed indicano il distanziamento sociale e le prescrizioni obbligatorie di sicurezza.



All’interno dei punti vendita sono presenti barriere protettive sia per il cliente che per l’operatore e la gestione di accessi e check-out è sicura ed in completa autonomia permettendo una spesa più veloce anche grazie alla modalità di vendita che incentiva i prodotti già confezionati.

Inoltre una comunicazione a pavimento indica il percorso consigliato da seguire come buona pratica per velocizzare il processo di acquisto e garantire la distanza di sicurezza durante la coda per accedere alla zona casse.



I nuovi punti vendita offrono convenienza, praticità e qualità, grazie al ricco assortimento e soluzioni su misura disponibili 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica. Nel convenience store sono a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di tutti. Per chi è di corsa c’è il Food to Go, pratiche soluzioni per pasti veloci ma gustosi e sfiziosi, mentre chi ha un occhio di riguardo non solo per il risparmio ma anche alla riduzione degli sprechi, può contare su numerose confezioni monoporzione e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti. Come da format Pam local non mancano i menu in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi e l’iniziativa “Risparmio Sicuro” che garantisce prezzi imbattibili su oltre duecento prodotti di uso quotidiano.



“Siamo felici di annunciare queste due nuove aperture Pam local nelle città di Milano e Siena. – afferma Renato Mazzucco, Direttore Vendite prossimità Pam – Continua il nostro percorso di sviluppo per un format che sta riscontrando sempre maggior gradimento da parte dei consumatori. Per garantire ai nostri clienti un’esperienza di spesa in sicurezza, a seguito dell’emergenza Covid e di fronte alle mutate abitudini di spesa, abbiamo progettato i nuovi convenience store ripensando alla progettazione degli spazi, una comunicazione chiara ed efficace e sulla formazione del nostro personale.”



Il supermercato sicuro rientra infatti in un progetto più ampio e in continuo aggiornamento, Cean Si.cura (https://cean.it/ceansicura), in cui vengono proposte nuove soluzioni da applicare non solo al punto vendita ma anche nella fase di esecuzione dei lavori perché la sicurezza parte già in fase di realizzazione del punto vendita. I canali di vendita online, le vetrine digitali, come ad esempio www.consegnalaspesa.it, che mettono in contatto cliente e retailer, sono ulteriori elementi di supporto nell’esperienza di spesa.



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it