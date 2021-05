Doppietta PAM nel Lazio

La Storica Insegna della Grande Distribuzione inaugura due punti vendita in franchising a Roma, nel quartiere Torrino e a Pomezia, in zona Campo Ascolano

Pam Franchising continua la crescita su tutto il territorio nazionale.

Storici affiliati Pam continuano a confermare la fiducia nella storica insegna italiana e nuove leve dell’imprenditoria scelgono PAM per i loro progetti.



Il 29 aprile ha visto l’inaugurazione di due nuovi punti vendita ad Insegna Pam nelle città di Roma e Pomezia. Il supermercato della Capitale si trova in Via Fiume Bianco, 42, quartiere Torrino, mentre il secondo si trova a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, in Via Dora Riparia.



Il nuovo Pam di via Fiume Bianco ha una superficie di vendita di circa 400 mq e sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 21.00. Il negozio, che conterà 20 dipendenti, è gestito dal Gruppo Cappelli, che da vent’anni collabora con Pam Panorama e che conta ad oggi una rete di 4 supermercati. L’insegna Pam è storicamente conosciuta a Torrino, quartiere densamente abitato e ricco di servizi: questo nuovo punto vendita si posiziona in prossimità della Stazione Tor di Valle e a metà strada tra l’Istituto Comprensivo Matteo Ricci e quello dell’Orsa Maggiore.

Il cliente troverà sia la qualità dei prodotti locali, come il pescato fresco del litorale laziale, ma anche un assortimento di delizie nazionali: i tagli di carne più pregiata come la chianina, la piemontese, la finlandese, la spagnola, la danese e la giapponese e i migliori salumi e formaggi locali e nazionali.



Il nuovo Pam di Pomezia, in zona Campo Ascolano, ha una superficie di vendita di 250 mq e sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 21.00. Si tratta dell’iniziativa di imprenditori che hanno costruito da zero l’immobile e trovato in Pam il partner giusto col quale avviare un’impresa in un settore per loro nuovo, proprio grazie ai servizi di assistenza, affiancamento e addestramento derivanti dal decennale know-how di Pam. Vicinissimo all’aeroporto di Pratica di Mare, sorge in una località poco servita da supermercati un negozio completo e moderno, conveniente e comodo da raggiungere. Il negozio conterà 7 dipendenti.



L’offerta dei nuovi negozi sarà centrata su una convenienza continua e sulla qualità e provenienza dei prodotti con un occhio di riguardo al comparto dei freschissimi, ma con attenzione anche a proposte attuali e veloci: un ricco assortimento di gastronomia pronta tra primi, secondi e contorni sarà preparato giornalmente e disponibile anche con servizio di prenotazione. Sarà sfornato pane fresco, pizza, la pinsa romana e i dolci tradizionali. Frutta e verdura della massima qualità e freschezza, il meglio dei prodotti del territorio, consegnato tutti i giorni.

Completano l’offerta ampi parcheggi e il servizio di spesa a domicilio. Attivi inoltre nei nuovi negozi i più moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay.



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it

Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria