Doppio appuntamento col progetto “Ricostruire le comunità” Martedì 26 febbraio

Presso la Casa albergo Ferrucci in via Tucci

ASCOLI – Doppio appuntamento, martedì 26 febbraio, presso la Casa albergo Ferrucci in via Tucci col progetto “Ricostuire le comunità”.



L’iniziativa è promossa dall’U.S. Acli provinciale in collaborazione con l’Associazione Hozho e col sostegno della Chiesa valdese, fondi 8 per mille.



Alle ore 17,30 prosegue il corso di burraco, con partite libere, aperto a tutti gli amanti ed appassionati di un gioco che sta coinvolgendo sempre più persone di ogni età.



Alle 18,45, invece, nuovo appuntamento col “Percorso di respiro consapevole”. “Conoscere il valore del respiro – dicono i promotori dell’iniziativa - ci aiuta a vivere meglio e a trovare benessere, serenità ed energia ogni giorno”. Per ulteriori informazioni sulle iniziative si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.