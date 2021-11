Doucal’s e la Scarpiera ideale L'azienda marchigiana, sinonimo di Etica, Estetica, Qualità ed Emozione – rivela modelli di calzature adatte ad ogni momento della giornata e personalità, sposando costantemente tradizione e modernità, e sottolineando il legame con il territorio e la salvaguardia dell'artigianato italiano

Un cambio di passo. Doucal’s prosegue con nuovo slancio creativo il suo percorso virtuoso di valorizzazione del dialogo estetico tra il territorio delle Marche, i tesori artistici che custodisce e l’essenza etica di un’azienda che da oltre cinquant’anni sviluppa e promuove la qualità calzaturiera del Made in Italy.



Nella Galleria Nazionale delle Marche, all’interno del Palazzo Ducale di Urbino, è custodita un’opera del passato che invia promettenti messaggi al presente: è la Città ideale di Urbino. Questo dipinto racchiude due concetti che ispirano l’azione di Doucal’s nel realizzare il suo progetto: il senso profondo della prospettiva e la volontà di realizzare una nuova simmetria tra le sue collezioni maschili e femminili.



La prospettiva della Città ideale non è solo architettonica, ma trasferisce la volontà di uno slancio rinascimentale di farsi protagonista del futuro. E la ricerca costante della simmetria è quella volontà di assoluta parità e inclusività tra mondi che scorrono paralleli e si sostengono a vicenda.



Infatti, il progetto Scarpiera ideale è la sintesi di una molteplicità di riferimenti produttivi e culturali. Racchiude in sé la capacità di Doucal’s di trattare la materia come fonte inesauribile di sperimentazioni. Evidenzia l’attitudine a trascendere le forme neoclassiche nella contemporaneità.



La Scarpiera ideale è l’insieme di quei pezzi del sapere artigianale di Doucal’s che si esprime da oltre cinquant’anni con i suoi modelli, verso l’ambita perfezione nella costruzione degli spazi.



Ecco allora il cambio di passo. Ecco che la proiezione onirica diviene concretezza terrena. Ecco che i valori trovano forma in una specifica selezione di modelli di calzature timeless. E la volontà ideale di un benessere comune, grazie ad un’architettura luminosa, diventa la possibilità di scegliere la scarpa ideale attraverso la quale costruire la prospettiva della propria giornata.



La Scarpiera ideale si compone di calzature che rappresentano uno stile di vita raffinato ma libero, per uomini e donne che ricercano bellezza, eleganza e contemporaneità, apprezzano il design creativo e si affidano all’eccellenza della manifattura italiana Doucal’s.



E così Doucal’s – sinonimo di Etica, Estetica, Qualità ed Emozione – rivela modelli di calzature adatte ad ogni momento della giornata e personalità, sposando costantemente tradizione e modernità.



La qualità e l’attenzione ai dettagli è il fil rouge che unisce tutta la collezione della Scarpiera ideale, caratterizzata da calzature adatte ad ogni momento della giornata, per lui e per lei. Design ricercato, selezione dei materiali e personalizzazione dei dettagli si uniscono alla morbidezza e leggerezza della scarpa Doucal’s, che ha saputo fare del gusto e della classe italiana i capisaldi del suo successo.