Dove andare in vacanza a Ottobre

Lo scoppio di COVID-19 e le conseguenti restrizioni globali ai viaggi hanno cambiato i piani dei turisti per le vacanze estive. Ma potrebbe essere possibile riprogrammare il tuo viaggio per l'autunno.

Lo scoppio di COVID-19 e le conseguenti restrizioni globali ai viaggi hanno cambiato i piani dei turisti per le vacanze estive. Ma potrebbe essere possibile riprogrammare il tuo viaggio per l'autunno. Abbiamo messo insieme una guida per le migliori città e spiagge del mondo per un po 'di sole invernale ad ottobre.





Le migliori pause in città ad ottobre

Marrakech, Marocco

Ottobre è un periodo eccellente per visitare Marrakech. La temperatura si è raffreddata dai picchi di 38 ° C di agosto, ma è ancora molto più calda dei freddi minimi di 6 °C di gennaio.



Se hai voglia di vivere come un lussuoso palazzo mentre sei in città, prova a soggiornare in un riad. Queste case a schiera sono disposte intorno a un cortile aperto piacevolmente fresco, che funge da tranquillo bozzolo contro il trambusto della città all'esterno. Perfetto per sedersi con un rinfrescante tè alla menta dopo la trattativa nel souk.



Ci sono centinaia di riad sparsi per Marrakech, ma alcuni dei preferiti dei nostri utenti sono Riad Soumia e Riad les Inseperables. Entrambi sono classificati eccellenti e gli ospiti adorano l'atmosfera rilassante di queste proprietà splendidamente restaurate.



Dai massaggi esotici ai palazzi abbandonati, dai un'occhiata alle nostre migliori cose da fare a Marrakech.



Periodo migliore per prenotare voli per Marrakech: 10 settimane prima della partenza



Palermo, Italia

La Sicilia gode di bel tempo per tutto ottobre e le temperature leggermente più fresche la rendono molto più piacevole rispetto ad agosto. Mentre esplori la grandiosità in declino di Palermo, assicurati di prenderti un po' di tempo per una visita alle inquietanti Catacombe dei Cappuccini (aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; 3 €) *. Le catacombe sono in uso dal 1600 come luogo di riposo finale di monaci, frati e membri dell'élite della città - con molti dei corpi mummificati ancora in mostra. Indubbiamente l'attrazione più sprezzante della città, è il luogo perfetto per un raccapricciante viaggio di Halloween.



In alternativa, in Italia, puoi comunque provare il noleggio di barca a vela a Ponza.

Periodo migliore per prenotare voli per Palermo: 6-7 settimane prima della partenza.



Marsiglia, Francia

A ottobre la temperatura a Marsiglia è ancora abbastanza calda da trascorrere una serata sulla terrazza di un bar nel vecchio porto, osservando gli yacht di lusso che galleggiano nell'acqua mentre sorseggiate pastis: il liquore locale al gusto di anice. Uno dei posti migliori per il tramonto è La Caravelle (34 Quai du Port), che è stato un jazz bar dagli anni '30. La sua terrazza è piccola, ma ha una vista incredibile sull'acqua. Se sei più interessato alla cultura che alla quaffing visita l'eccellente Museo delle civiltà dell'Europa e del Mediterraneo (aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19, i biglietti a prezzo pieno costano € 9,50), che ospita mostre su tutto, dalla nascita dell'agricoltura alla recente rivolta in Tunisia.



Periodo migliore per prenotare voli per Marsiglia: 7 settimane prima della partenza.



Hanoi, Vietnam

Dopo aver soffocato il caldo da maggio ad agosto, ottobre vede la temperatura ad Hanoi scendere a un livello molto più piacevole. Il periodo caldo e soleggiato dura solo poche settimane prima che le temperature scendano a 15 ° C a dicembre. Con i suoi fatiscenti edifici coloniali - in particolare le eleganti ville nel quartiere francese - Hanoi è un luogo affascinante in cui passeggiare. È anche un'ottima base per crociere intorno alla drammatica baia di Ha Long, dove i kart di calcare si spingono verticalmente fuori dall'acqua per creare un paesaggio da sogno. Una delle meraviglie naturali del mondo, è una vera destinazione nella lista dei desideri.

E tutta questa meraviglia ha un prezzo d'occasione: Hanoi è uno dei nostri viaggi irripetibili che ti puoi permettere.

Periodo migliore per prenotare voli per Hanoi: 13 settimane prima della partenza