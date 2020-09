Dove Andare - Scopri cosa vedere in tutta la Puglia

Dove andare? La Puglia è un territorio vastissimo e molto etereogeneo. Le coste, la Valle d'Itria, le Gravine, la Murgia, c'è davvero tanto da vedere!

Il territorio è infatti vasto e si compone di realtà completamente diverse. Quindi, una volta arrivato in Puglia, dove vai? Il tacco d'Italia è una piccola realtà con tanti territori e molto diversi tra loro, ma possono coesistere, donando alla regione il suo fascino unico. La Puglia ha circa 865 chilometri di costa e, nell'immaginario comune, rappresenta sempre una meta imperdibile in estate.



Ma la Puglia non è solo mare! Innanzitutto c'è da dire che anche le spiagge non sono le stesse. Si alternano infatti parti rocciose, come nel Gargano, scogliere (pareti rocciose e scoscese) e le spiagge più famose. Ma in effetti, la Puglia ha di più! Non si può trascurare la bellissima Valle d'Itria, i resti di Alberobello, patrimonio culturale dell'UNESCO, i cespugli mediterranei, così come il Gargano, la Murgia e gli spettacolari anfratti Acqua blu profonda! Qui troverai tutte le informazioni sui luoghi e le destinazioni della Puglia.