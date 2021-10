Dove vedere Inter - Juventus. Tutte le partite della nona giornata del campionato di Serie A

Tempo di Inter - Juventus, tempo del Derby d'Italia. La nona giornata vede una sfidata che, se non decisiva, ha comunque fascino e importanza. Incontro che chiude, domenica 24 ottobre alle 20.45 il turno

Tra le partite della nona giornata, da segnalare anche Roma - Napoli, in programma il 24 ma alle ore 18.00. Una sfida che vive anche il duello tra la panchina di Mourinho e quella di Spalletti. Questo il palinsesto delle gare di Serie A della 9^giornata di campionato, trasmesse da Sky e DAZN: dove vedere le partite in tv.



PROGRAMMAZIONE PARTITE SERIE A DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2021



Il campionato di Serie A è partito nel weekend del 21-22 agosto. La Lega ha comunicato dove vedere (se su Sky o su DAZN) le partite del campionato italiano. Ricordiamo che ogni giornata tutte le partite saranno disponibili su DAZN e tre in coesclusiva su Sky.



9ª giornata

22/10 Torino-Genoa: DAZN

22/10 20:45 Sampdoria-Spezia: DAZN e Sky

23/10 15:00 Salernitana-Empoli: DAZN

23/10 18:00 Sassuolo-Venezia: DAZN

23/10 20:45 Bologna-Milan: DAZN e Sky

24/10 12:30 Atalanta-Udinese: DAZN e Sky

24/10 15:00 Fiorentina-Cagliari: DAZN

24/10 15:00 Hellas Verona-Lazio: DAZN

24/10 18:00 Roma-Napoli: DAZN

24/10 20:45 Inter-Juventus: DAZN