Drive App, il software amministrare la propria autoscuola in modo semplice e interattivo

Drive App è il software gestionale che consente un'ottimale amministrazione della propria autoscuola. Completamente adattabile, comprende software amministrativo, App per studenti ed istruttori di guida e portale E-Learnign.

L’innovazione è una parte fondamentale del proprio lavoro.

Diventa importante rimanere aggiornati per poter offrire il miglior servizio possibile ai propri clienti e rimanere competitivi.



Drive App è il software gestionale che permette tutto questo, grazie anche alle sue caratteristiche di adattamento. Infatti, il software è completamente personalizzabile per ogni ambiente lavorativo.

Il team di Drive App è sempre a disposizione per poter creare nuove funzionalità a seconda delle necessità di ogni scuola guida.

Queste funzionalità possono aiutare tutte le autoscuole a migliorare il proprio servizio, semplificando i procedimenti amministrativi e ottimizzando le tempistiche di lavoro.

Permettendo così di offrire il miglior servizio possibile ai propri iscritti.





Drive App ha come obbiettivo principale quello di rendere il lavoro nelle sedi delle autoscuole più semplice ed efficacie. Ottimizzando le tempistiche e rendendo la gestione di fasi complicate più lineare.

La sua adattabilità lo rende il miglior sistema per rendere la propria autoscuola moderna e proficua.





Il software permette di gestire il percorso educativo degli studenti dal momento dell’iscrizione fino alla consegna della patente, tutto in un unico ambiente digitale.

È possibile gestire comodamente le pratiche degli iscritti, con la possibilità di scaricare e in seguito stampare i dati. Drive App comprende la possibilità di creare documenti auto-compilati con le informazioni degli iscritti, come normative sulla privacy, documenti per la motorizzazione oppure per la sicurezza anti Covid.

Questo sistema, aiuta a rendere la gestione delle documentazioni degli studenti molto più semplice, anche grazie alla possibilità di caricare documentazioni e immagini sui profili degli iscritti, per averli sempre a portata di mano.



L’amministrazione della scuola guida ha anche la possibilità di creare liste d’attesa, per corsi oppure esami, sia teorici che di teoria.

Questo permette un’ottimale gestione non solo del percorso degli iscritti, ma anche dei tempi di lavorazione e dell’organizzazione generale dell’amministrazione.

Le liste sono scaricabili, per permettere di poterle stampare in seguito.

Gli scadenzari sono uno degli strumenti a disposizione dell’amministrazione, per verificare lo stato di documenti, pagamenti e anche fogli rosa.

Al momento dell’avvicinarsi di una scadenza, una notifica automatica viene inviata all’amministrazione dell’autoscuola, per evitare che scadenze importanti vengano dimenticate.

Le notifiche possono essere inviate anche allo studente interessato, sia automaticamente che manualmente, in modo che venga avvisato dell’imminente scadenza.

Un altro strumento per ottimizzare l’esperienza degli iscritti è il portale per la Didattica a Distanza che Drive App mette a disposizione.

Il portale online di E-Learning offre la possibilità di continuare a eseguire le lezioni teoriche senza limitazioni.

Gli studenti, infatti, possono accedere al portale in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo. In questo modo possono gestire al meglio il proprio percorso di studi, potendo seguire in completa libertà le lezioni del corso a cui hanno preso parte.



Questo sistema si dimostra vantaggioso non solo per gli studenti, ma anche per l’autoscuola stessa, in quanto previene che un alto numero di persone si raggruppi nelle sedi di scuola guida per seguire i corsi.

Il sistema è stato pensato per essere completamente sicuro, anche per quanto riguarda l’importante aspetto della privacy.

I video possono essere organizzati in base ai diversi corsi teorici, e solamente gli studenti che stanno frequentando quello specifico percorso possono accedere alle lezioni designate.

Questo evita che un iscritto possa avere accesso a tutti i video caricati sulla piattaforma.

L’accesso al portale online di Didattica è limitato, grazie all’utilizzo di dati d’accesso personalizzati ed esclusivi per ogni studente.

Oltretutto, è possibile verificare quali e quanti video lezione vengono visualizzati dal singolo alunno. Non solo, l’amministrazione ha la possibilità di verificare la durata dei video effettivamente visualizzata da ogni studente, così da verificare la reale frequenza dei corsi.





Per quanto riguarda i corsi effettuati in sede, gli iscritti hanno la possibilità di prenotare il proprio posto per la lezione direttamente tramite l’App per dispositivi mobili.

L’amministrazione può creare i diversi corsi e le singole lezioni, specificando orari, sedi e numero di posti disponibili. Gli studenti possono così decidere quale meglio si adatta alle proprie necessità, prenotando comodamente da App.

Oltre alle lezioni teoriche, con l’App gli studenti possono accedere all’agenda degli istruttori di guida per prenotare le lezioni pratiche.



L’istruttore ha la possibilità di selezionare gli slot di tempo che intende dedicare alle lezioni di guida, mettendoli così a disposizione per essere prenotati.

Ogni studente può visualizzare questa agenda direttamente dalla propria App, potendo verificare quali sono gli orari già prenotati e quali sono ancora disponibili.

Una volta preso appuntamento per la lezioni di guida, lo studente può modificare in tutta tranquillità orari e giorni. L’unico vincolo è la disponibilità dettata dall’istruttore o altre prenotazioni preesistenti.

Per ogni nuova prenotazione o modifica della stessa, l’istruttore di guida riceve un’email di notifica, per consentire un’agenda sempre aggiornata e una consapevolezza dei propri impegni.

Inoltre, poco prima dello svolgersi di una lezione, sia ad allievo che istruttore viene inviata in modo del tutto automatico una notifica di reminder. Questo sistema è pensato per evitare incomprensioni o dimenticanze, agevolando la gestione dell’agenda degli istruttori.

Grazie all’App, gli istruttori di guida possono anche segnalare periodi di ferie o permessi, così da tenere gli iscritti di cui l’istruttore è di riferimento sempre aggiornati e consapevoli delle future guide disponibili.



Drive App è di supporto al sistema delle lezioni di guida non soltanto con l’agenda condivisa, ma anche con un pratico sistema di carnet digitali.

Ogni studente ha la possibilità di acquistare direttamente nelle sedi dell’autoscuola carnet digitali per le proprie lezioni. Il numero di lezioni associate al carnet è del tutto personalizzabile.

Una volta acquistato, l’amministrazione può associare il carnet all’allievo iscritto tramite il profilo sul gestionale.

A questo punto, l’iscritto potrà verificare lo stato del proprio carnet direttamente da App.

Il numero di lezioni rimanenti viene aggiornato in modo del tutto automatico una volta che lo studente ne effettua una.

Questa funzionalità è un grande aiuto nel rendere il sistema di pagamenti delle lezioni di guida più sicuro. Permette di evitare scambio di denaro direttamente in auto nel corso della lezione di guida, oppure il rischio di code o un alto numero di persone nelle sedi di scuola guida.

Il sistema consente di tenere traccia più facilmente delle lezioni effettivamente svolte, oppure quelle che ancora mancano al termine del percorso di apprendimento.







