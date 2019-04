Tanti i comuni coinvolti dall'U.S. Acli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con sport e cultura domenica 28 aprile in città. E’ infatti in programma la quarta iniziativa del progetto “Camminata dei musei” promosso dall’Unione Sportiva Acli.

Alle 9,30, infatti, prenderà il via la visita guidata gratuita al Museo di arte sacra di via Pizzi ed a seguire ci sarà una camminata verso il lungomare.

Il progetto è stata organizzato col sostegno di Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni e Coop Alleanza 3.0.

Il “Museo di arte sacra” ha sede a fianco della cattedrale-basilica di Santa Maria della Marina. Con esso si è voluto raccontare la storia della chiesa sambenedettese, esponendo alcune delle opere più significative relative ai santi martiri più antichi della diocesi e ai due principali luoghi di culto della città: la pieve di San Benedetto martire e la chiesa di Santa Maria della Marina.

Per informazioni sull’iniziativa si può contattare il numero 3495711408 oppure visitare il sito www.cooperativemarche.it .