E’ entrato nel vivo il progetto “Sport senza età” a Grottammare

GROTTAMMARE – E’ entrato nel vivo il progetto “Sport senza età”, con eventi che stanno coinvolgendo tanti cittadini.



L’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, è organizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche, in collaborazione e con il contributo dell’Asur Marche e dell’amministrazione comunale di Grottammare (assessorati allo sport ed alla salute), in collaborazione con ASD Club della salute e del benessere, Ladies palestra per donne e Marco Post.



Sono state tante le persone che hanno partecipato ai primi appuntamenti del progetto a cui è possibile partecipare gratuitamente.



Fino al 28 agosto ogni lunedì dalle ore 19 alle ore 20 e ogni mercoledì dalle ore 7 alle ore 8 presso il Circolo Nautico Club Ischia (vicino concessione 10) proseguirà, a cura dell’insegnante Sara Piunti, l’iniziativa “Equilibrio e movimento per la salute”.



Si tratta di un corso di ginnastica a corpo libero e posturale avviato nelle scorse settimane e realizzato presso il Centro anziani Ischia I in via Lombardia sotto la direzione tecnica del professor Roberto Caioni..



Tutti i martedì e tutti i venerdì alle ore 7 presso lo Chalet Rosa dei venti (in viale De Gasperi 71 concessione 7) si svolge invece “Vieni a camminare in acqua con noi” che andrà avanti fino al 30 agosto La direzione tecnica è affidata alla professoressa Vanessa Cicchi.



L’iscrizione ai due progetti è gratuita e e per partecipare basta presentarsi sul luogo di svolgimento 15 minuti prima dell’inizio per la registrazione dei dati anagrafici.



Soddisfatto l’assessore alla sostenibilità, sport e salute del Comune di Grottammare Alessandro Biocca che ha fortemente voluto iniziativa.



Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.